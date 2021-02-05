微軟打造Microsoft Viva平台 滿足後疫情時代彈性與健康安全的工作需求

針對後疫情時代的新工作模式，讓員工彈性選擇是否進入辦公室，以及透過遠距工作方式維持產能，幾乎已經成為諸多企業調整方向。除了Zoom已經提出相應解決方案，微軟也宣布推出全新Microsoft Viva服務平台，讓企業員工能透過單一平台銜接工作內容、維持聯繫，並且持續學習職場相關技能。

Microsoft Viva服務平台同時整合先前已經推出的Microsoft 365服務，以及Microsoft Teams服務，藉此對應平台工作所需工具，並且能與企業員工、外部業者進行線上協作、會議討論，此外也讓企業員工能透過網路平台維持聯繫，降低在疫情影響下所產生的隔閡與不安感受。

而因應疫情造成生活與市場發展模式改變，連帶也讓工作模式產生變化企業必須考量員工健康安全，以及符合當地政府要求提供彈性工作模式，此次宣布推出Microsoft Viva服務平台，微軟便是希望能在後疫情時代使企業能更容易維持正常運作，並且快速投入彈性工作佈署需求，同時也能在互動方式面臨改變情況下，讓企業員工仍可維持彼此聯繫，甚至也能藉由相關資源學習職場技能，進而在職涯發展有所成長。

透過四大項目打造全新辦公互動模式

在設計框架中，Microsoft Viva服務平台是以Microsoft 365服務及Microsoft Teams服務為基礎，分別提供Viva Connections、Viva Insights、Viva Learning，以及Viva Topics四大項目功能。

其中，Viva Connections可讓企業員工進行聯繫，並且可輕易存取企業內部相關資源，並且可配合Microsoft Teams服務讓企業員工進行線上協同作業、互動。對應Microsoft Teams服務的Viva Connections桌機版本預計會在今年上半年提供預覽測試，而行動版本則預計會在今年稍晚時候推出。

Viva Insights則可讓企業內部包含基層、管理或領導職位人員依照個人需求規劃工作預計完成進度，以及工作之餘的休息與進修安排，同時也能讓管理職位人員確認工作進展，藉此調度人力安排，並且讓生產力維持一定平衡，另外也能確認不同員工工作狀態，針對績效不佳的員工也能適時給予關懷。

依照說明，Viva Insights將可在確保個人數據隱私安全情況下同時整合LinkedIn Glint，以及諸如Zoom、Workday或SAP SuccessFactors服務資料，讓使用者能透過Viva Insights功能整合數據進行更精準規劃。

目前Viva Insights功能將會先與LinkedIn Glint數據進行整合，並且從即日起開放公開預覽。

至於Viva Learning功能則可透過整合LinkedIn Learning，或是諸如Skillsoft、Coursera、Pluralsight，或是edX等線上學習資源，讓企業員工能透過此類學習資源強化工作所需職能發展，同時也能藉此提升個人成長。

Viva Learning功能將從即日起先以內部測試方式提供使用，而今年稍晚之後將會與諸如Cornerstone OnDemand、Saba，以及SAP SuccessFactors等服務資源整合。

另外，目前已經透過Microsoft 365擴充元件形式提供使用的Viva Topics功能則可讓企業員工更容易掌握公司內部資訊與可用資源，其中藉由人工智慧技術串接Microsoft 365服務數據，並且可與第三方服務如ServiceNow、Salesforce等資源，透過圖卡視覺方式讓使用者更容易掌握公司相關資訊，另外也能結合Microsoft Teams服務快速連接相關文件檔案，以及關聯對話紀錄、影片與相關人員。

後疫情時代的全新工作模式

雖然在後疫情時代要恢復如同過往的辦公模式有不少挑戰，但諸如微軟在內業者期望能讓企業不僅能貼近過往工作互動模式，更可在後疫情時代以更具彈性且確保健康安全形式，創造更大工作產能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》