限時免費！超強去背App「Background Eraser - AI Remove」連縫縫都不放過
有點強欸！ 複雜的背景也可以清楚的辨別出主體！
現在想幫圖片去背，不用特別打開 PS，用手機 App 就可以快速把照片重點挖出來～最近 iOS 有一個去背 App 叫「Background Eraser - AI Remove」最近在限時免費中！操作簡單，只要把照片丟進去，就可以幫你把不要的背景去乾淨，有需要的趕快手刀下載吧！
▼限免的 App 是「Background Eraser - AI Remove」
▼進到 App 後點選「Select Photo」可以選擇相簿裡或是現場拍出來的照片
▼選好後就會開始跑，等個幾秒後，它會直接幫你把主體挑出來並把背景去掉，點選照片可以放大
我覺得很厲害的地方是，它竟然可以抓出三個人物主體！而且背景去得很乾淨！例如腳下露出來的磁磚背景，竟然也有被偵測成功，是縫縫的地方它都沒放過！
▼測試只有產品的圖片...能把桌面跟牆面去除，讓我非常意外啊啊啊！！！
▼去背完點選「Share」>>「Save Image」即可存到相簿中
▼之後想要 P 圖、想要放在 IG 限動都很方便！
雖然這個 App 介面看起來有點陽春...但去背的功力倒是不錯，不過去背出來的圖不大，在網路用途如發 IG、Facebook 上綽綽有餘，但輸出的話就不太建議，重點是我覺得使用上很簡單！但如果你有其他的需求，例如三個人裡面只要一個人，你可能就要用其他的去背網站或軟體。不過基本上我覺得「Background Eraser - AI Remove」應該可以滿足大部分簡單的去背需求！現在軟體正在限時免費中，有需要的趕快下載喔～
Background Eraser - AI Remove
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
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