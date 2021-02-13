自己的新年賀圖自己來！用LINE就能輕鬆做圖 還有「長輩圖」產生器

除了逢年過節必收到的「長輩賀圖」，不少人一早就會收到來自四面八方的「早安圖」。其實自製類似的節慶賀圖並不難，簡單透過手機App、網頁，或是利用LINE內建的圖片編輯功能，就能順利製作出圖片並加以分享。

PicCollage拼貼趣APP

一款台灣團隊設計開發的App，介面簡潔流暢，除了可視自己照片數量選擇的快速組圖或自由拼貼功能，也能依照主題選擇主題模板。

免費的主題背景相當多元，包含情人節、農曆新年、生日賀卡、邀請函等。選好主題後可自行加上圖片，同樣能自己上傳圖片或是從網路上搜尋，最後再塗鴉補上神來之筆當然也沒問題。

圖取自PicCollage拼貼趣APP。

愛分享長輩圖APP

一款相當親民的免費製圖APP，介面直覺且操作簡單。可以選擇使用APP內建的圖片，或是自己有想用的圖片也OK。選好之後就進到編輯頁面，可以更改文字內容、大小、顏色，位置能任意調整，粗體或斜體也能更動。

若是一行字不夠，也可以自己再增加文字。確認製作完畢後，可以一鍵儲存加分享，整體而言相當懶人好用。

圖取自愛分享長輩圖APP。

長輩圖產生器網頁版

網頁版使用概念和App相當類似，由上至下大概可分為預覽、文字圖層、選擇背景三大部分。可在文字圖層區編輯或增減文字，可任意選擇字體、顏色、大小，也能自由決定要不要讓文字加上邊框。

背景同樣能使用預設背景或是自己上傳照片，若有想要的圖，也可嘗試鍵入關鍵字到免費圖庫搜尋，圖片來源相當豐富。

圖取自長輩圖產生器網頁版。

LINE製作圖片

根據LINE官方資料，LINE在台灣的用戶數在2019年已超越2100萬人，LINE肯定是不少人手機必裝的APP之一。LINE其實本身具備簡易的圖片編修功能，甚至要臨時製作GIF動圖也難不倒它。

在對話框中選擇「傳送照片」圖示，點選想要編輯的照片，接著就會進入圖片編輯模式。在此狀態下可以自由編輯文字、塗鴉，或者想要加濾鏡、馬賽克等功能也能順利完成。最後點選右上角的完成鍵，再按發送就能順利傳送了。