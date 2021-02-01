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IG新功能讓小帳現形！網擁「5帳號」怕爆 他曝關閉設定藏在這

聯合新聞網 / 綜合報導
年輕人喜愛使用社群軟體Instagram。示意圖／Ingimage
年輕人喜愛使用社群軟體Instagram。示意圖／Ingimage

社群軟體Instagram隱私程度較臉書高，因此更受年輕人喜愛，不少人會創辦一個以上的帳號，並以分身帳號關注其他內容，或分享更私密的文章。不過有網友發現，Instagram更新後出現「顯示其他帳號」的新功能，等於其他人可直接從主要帳號看見分身帳號資料，讓他直呼「好可怕」。對此有網友找出關閉該功能的地方，推測應是Instagram在測試新功能。

有網友在論壇「Dcard發文表示，近期發現Instagram多了新功能，在某人的主要帳號按「下拉」選項，竟可看見他其他的分身帳號，這讓他直言「這功能超可怕，請問該怎麼解？」他補充說，之前系統詢問他要不要分享分身帳號，他沒有多加留意，現在推出這個新功能，讓他很擔心分身帳號被其他人看到，更加沒有隱私。

有網友找出設定處，只要進入「編輯個人檔案」中，就會有「顯示其他帳號」的欄位，可選擇是否開啟，若開啟其他人就可從主要帳號中，看到該帳號的分身帳號。不過多數網友都表示，更新到最新版本後仍未見此功能，因此推測目前只是在測試階段，才沒有讓全部使用者都能體驗。

網友發現IG新功能可讓小帳現形。圖／取自Dcard
網友發現IG新功能可讓小帳現形。圖／取自Dcard

許多網友並不喜歡該功能，留言「我天，什麼恐怖功能？我有五個帳號，人家一定覺得我很有事」、「這功能好討厭」、「我有4個小帳」、「我不想被知道小帳」、「什麼爛功能」、「我更新了還是沒有看到這個功能，想關也關不到，好害怕別人真的看得到」。

Instagram Dcard

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