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Google Maps開始針對電動車充電行駛路程 加入更妥善路線規劃

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然目前Google Maps已經能快速搜尋那邊可以找到電動車可用的充電站，但是對於電動車車主而言，可能希望不只是能順利找到哪些地方有充電站，而是如何能透過地圖服務妥善規劃後續行程。

例如，雖然目前地圖服務已經可以協助快速找到鄰近充電站，但是如果實際充電時間必須拉得很長，車主可能會希望附近能有合適休憩地點，或是可排解等待時間場所，甚至可以依照預計前往地點、過程是否可能會有塞車，以及考量路況、天候等影響是否造成相對耗電，進而安排更合適行進路線。

因此在新版Google Maps裡，便加入可考量更多影響變因，藉此協助電動車車主找到最佳行進路線，甚至可以確認途中停下來充電所需時間，以及在行進過程中提醒使用者原本預計前往充電站是否還有空位。

不過，此次更新主要是針對車輛本身就搭載Android Automotive作業系統的電動車使用，因此透過手機連接使用Android Auto介面功能的話，其使用的Google Maps雖然也能協助使用者找到鄰近充電站位置，甚至可以直接在地圖服務內確認預計前往充電站提供插頭規格，或是當前被使用狀況等資訊，但在行程規劃安排效率可能不比此次針對Android Automotive作業系統所作更新。

依照Google Maps產品經理Alex Donaldson表示，此次所作更新，將可讓搭載Android Automotive作業系統的電動車，在10秒內完成考慮所有影響變因，並且計算出最佳行進路線，其中包含可將途中需要充電時間，以及更貼近真實的預計抵達地點時間。

目前此項更新將會率先開放搭載Android Automotive作業系統的Volvo四門電動房車Polestar 2，以及電動休旅車XC40 Recharge，之後預期也會開放更多電動車款搭載使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

車主 塞車 休旅車

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