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Google接下來也可能讓Android 走向雲端化？

聯合新聞網 / 楊又肇

除了微軟計畫打造雲端化的Windows作業系統，過去累積不少Chrome OS作業系統發展經驗的Google，似乎也準備讓Android作業系統走向雲端化。

相關消息指稱，Google目前政著手準備一款以雲端連接使用的手機作業系統，並且以「Micro Droid」為稱，有可能是基於現有Android作業系統，並且透過常時連網方式使用。

類似的設計，其實過去阿里巴巴也曾提出類似產品，亦即結合阿里雲服務的YunOS (以及阿里雲OS，後來改名為AliOS)，而百度過去也曾推出類似架構設計的百度雲OS。

而在實際使用部分，顯然將允許使用者透過手機端硬體配合連線使用作業系統服務，並且可在雲端化的沙盒 (sandbox)環境安全地執行應用服務，而不用擔心系統是否遭惡意程式攻擊，或是被植入木馬程式，另外也能以更快效率使用最新版作業系統，不像目前Android作業系統必須等待硬體商、電信業者釋出更新，同時使用者手持硬體也僅需維持一定運算效能，即可流暢執行作業系統使用需求。

不過，缺點自然也是必須在常時連網環境下使用，即便在目前常時連網使用模式已經相當普及，但依然會有網路訊號不良、資料傳輸延遲，或是使用資費等差異影響，因此讓常時連網使用模式仍有一些「不完美」。

但是隨著網路服務越來越普及，更多連網技術也讓持續上網體驗更為完整，過去Google在Chrome OS描繪使用情境也越來越貼近真實，目前Google顯然也計畫將這樣的使用模式延展到手機，甚至更多行動裝置，藉此實現隨時上網的使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

百度

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