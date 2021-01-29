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蘋果敗訴！Corellium放心開放一般用戶訂閱iOS模擬服務

聯合新聞網 / 楊又肇

法院裁定Corellium並未構成侵害蘋果權益，裁定蘋果敗訴後，Corellium顯然也就放心地對外開放個人用戶訂閱使用其軟體服務。

在先前作法裡，Corellium僅提供企業用戶、研究人員透過嚴格審核採購流程訂閱使用，主要是提供企業能以軟體模擬iOS裝置方式測試App內容，或是讓研究人員、駭客研究iOS平台漏洞，同時能以模擬方式降低採購高昂硬體的支出成本。

而在日前蘋果以Corellium採用其底層程式編碼為由，認為在未獲取蘋果授權情況下對外擴散使用，已經形成實質侵權行為，同時也連帶指控Corellium在使用圖像、操作介面等細節侵權，最後由法院裁定Corellium作法並未實質影響iPhone產品銷售，同時認定Corellium提供服務主要適用於開發及研究，因此裁定蘋果敗訴。

有法院裁定結果支撐後，顯然Corellium也就放心開放旗下服務讓個人用戶付費訂閱使用，但依然強調服務僅能用於內容開發與系統安全相關研究，同時依照不同裝置模擬規格，將會以不同價位方式收費，例如雙核心處理器每月訂閱費用為99美元，而六核心版本則會以295美元價格計費。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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