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iPhone將限制追蹤用戶 臉書等憂心廣告業務受損
蘋果公司（Apple Inc）今天表示，多數iPhone手機在「初春」就會顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。臉書等主要數位廣告業者警告，這將損害它們的業務。
蘋果多年來提供手機應用程式（App）開發商一種獨特識別碼，稱為「廣告識別碼」（IDFA），幫助它們在各個程式間連結同一個用戶。在判定對哪些用戶顯示廣告並追蹤廣告是否促使用戶購買商品時，這個識別碼不可或缺。
但蘋果今年初表示，將要求手機應用程式向用戶顯示一次性彈出訊息，以徵求同意，讀取廣告識別碼。
臉書等應用程式開發商擔心，這種彈出的警告訊息可能會使用戶卻步，不願加入連結，從而嚴重破壞廣告效果。
因此Google的iPhone手機應用程式，例如Google地圖及YouTube，將不再使用蘋果的廣告識別碼，以避免使用戶警覺到，他們的瀏覽活動遭到了追蹤。
由於Google手機應用程式用戶通常會登入，而Google具有替代蘋果廣告識別碼的追蹤措施，使Google核心廣告業務不致因為蘋果的新作法而受到影響。
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