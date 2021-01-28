快訊

黃芳彥與扁家交情曝！捲扁案逃美有「紅粉知己」曾想光明正大返台

獨／無法取代過去傷口 何妤玟戀上舊愛大隸真實內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

iPhone將限制追蹤用戶 臉書等憂心廣告業務受損

中央社 / 洛杉磯28日綜合外電報導
蘋果公司表示，多數iPhone手機在「初春」就會顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。臉書等主要數位廣告業者警告，這將損害它們的業務。 圖／美聯社
蘋果公司表示，多數iPhone手機在「初春」就會顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。臉書等主要數位廣告業者警告，這將損害它們的業務。 圖／美聯社

蘋果公司（Apple Inc）今天表示，多數iPhone手機在「初春」就會顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。臉書等主要數位廣告業者警告，這將損害它們的業務。

蘋果多年來提供手機應用程式（App）開發商一種獨特識別碼，稱為「廣告識別碼」（IDFA），幫助它們在各個程式間連結同一個用戶。在判定對哪些用戶顯示廣告並追蹤廣告是否促使用戶購買商品時，這個識別碼不可或缺。

但蘋果今年初表示，將要求手機應用程式向用戶顯示一次性彈出訊息，以徵求同意，讀取廣告識別碼。

臉書等應用程式開發商擔心，這種彈出的警告訊息可能會使用戶卻步，不願加入連結，從而嚴重破壞廣告效果。

因此Google的iPhone手機應用程式，例如Google地圖及YouTube，將不再使用蘋果的廣告識別碼，以避免使用戶警覺到，他們的瀏覽活動遭到了追蹤。

由於Google手機應用程式用戶通常會登入，而Google具有替代蘋果廣告識別碼的追蹤措施，使Google核心廣告業務不致因為蘋果的新作法而受到影響。

數位廣告 Facebook 蘋果 Google YouTube

相關新聞

如何在LINE一對一視訊通話中「分享螢幕畫面」與YouTube一起看？

即將邁入十週年的 LINE，日前陸續推出新服務，除了將使用者介面翻新變得更簡潔明亮之外，其中也針對原先只有群組視訊通話才有的「螢幕畫面分享」和「YouTube畫面一起看」，同步開放給一對一的視訊聊天使用，想要與友人或另一半一同在LINE視訊觀賞同一個 YouTube 影片不再是問題。

iPhone將限制追蹤用戶 臉書等憂心廣告業務受損

蘋果公司（Apple Inc）今天表示，多數iPhone手機在「初春」就會顯示新的隱私彈出通知，以限制廣告追蹤。臉書等主...

如何用PhotoCap自己排版證件大頭照列印 省下相館沖洗費

現在的相館在拍攝證件照時，均會提供數位檔案以便日後加洗，不過加洗的費用並不低，而現在便利商店均有提供相片列印的服務，因此我們可以使用 PhotoCap 這套軟體，將大頭照排版成 4X6 照片的規格後，再到便利商店去列印即可，一張 4X6 照片至少可以容納 8 張 2 吋大頭照，只不過 PhotoCap 目前已經停止更新，但在各大軟體網站依然可以找到。

免報ID掃QR碼！在LINE產生個人網址 點選連結快速加入好友教學

如果遇到要請對方加入自己的 LINE，通常會有幾種作法：直接給 ID、電話號碼或產生 QR Code 掃描，但不是每個人都會把 LINE ID 打開讓其他人搜尋，也不一定會告訴對方自己綁定的電話號碼，這時候就會變得比較麻煩，尤其是沒有面對面無法打開手機掃描，其實還有一個更好的方法，那就是產生屬於你的 LINE 個人網址，就能在點選鏈結後快速開啟 LINE 加好友，還不用怕加錯人。

蘋果推iOS 14.4更新 讓HomePod mini變得更貼心

蘋果今推出最新的iOS 14.4的軟體更新，如果你使用的是iPhone 11、iPhone 12 系列配備U1晶片的機種...

手機版Google搜尋頁面大改版！ 看圖帶您了解改版新方向

Google搜尋為因應全螢幕手機趨勢，目前針對手機版用戶將推出「更簡潔、更一目了然」的視覺介面嶄新改版設計。根據Google官方部落格最新文章指出，手機版搜尋服務將於今年進行大規模改版，目前5大改版項目正處於開發階段。負責主導改版項目的設計師Aileen Cheng首先曝光2張嘗試採用的現代化設計圖，她提出增加使用者瀏覽「流暢性」與「易讀性」的視覺介面，令人耳目一新。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。