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如何在LINE一對一視訊通話中「分享螢幕畫面」與YouTube一起看？
即將邁入十週年的 LINE，日前陸續推出新服務，除了將使用者介面翻新變得更簡潔明亮之外，其中也針對原先只有群組視訊通話才有的「螢幕畫面分享」和「YouTube畫面一起看」，同步開放給一對一的視訊聊天使用，想要與友人或另一半一同在LINE視訊觀賞同一個 YouTube 影片不再是問題。
步驟1.
首先於 LINE 視訊通話畫面的右下角，選擇「分享螢幕畫面」，便會出現「YouTube」和「自己的螢幕畫面」選項。
步驟2.
點擊「YouTube」選項後，即會跳出一個搜尋視窗，這時可鍵入影片關鍵字或 YouTube 頻道。
步驟3.
完成後，下方會列出相關影片，點選想要觀賞的影片後，接著在跳出的詢問項目中選擇「分享」。
步驟4.
該影片便會在視訊視窗上方播放，如要關閉影片點擊右上角「x」圖示即可。
步驟5.
另外，若要分享自己的螢幕畫面，同樣需要先在視訊通話的右下角點選「分享螢幕畫面─自己的螢幕畫面」選項，下一步，LINE 會以螢幕直播的方式錄製你的手機畫面。
步驟6.
而螢幕直播畫面只有參與視訊的對方可看見，並不會公開，這時候能將頁面切換到網頁端或其它應用程式一同瀏覽，若要關閉則需回到聊天室選擇「停止分享」。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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