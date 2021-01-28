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如何用PhotoCap自己排版證件大頭照列印 省下相館沖洗費
現在的相館在拍攝證件照時，均會提供數位檔案以便日後加洗，不過加洗的費用並不低，而現在便利商店均有提供相片列印的服務，因此我們可以使用 PhotoCap 這套軟體，將大頭照排版成 4X6 照片的規格後，再到便利商店去列印即可，一張 4X6 照片至少可以容納 8 張 2 吋大頭照，只不過 PhotoCap 目前已經停止更新，但在各大軟體網站依然可以找到。
步驟1.
開啟 PhotoCap 並在工具選單中按下「大頭照」，選擇「新的編輯」。
步驟2.
選擇所需的版型，這裡以 4x6 新版證照規範為例，按下「OK」。
步驟3.
按下左邊「載入照片」，選擇照片檔案後按「加入相片」並「OK」。
步驟4.
可在右邊預覽視窗調整相片，將紅色虛線對準人物頭像以符合標準證照比例。
步驟5.
調整完成之後，即可按下左邊的「輸出大頭照」按鈕。
步驟6.
決定檔案輸出路徑後，以預設的檔案格式設定按下「開始輸出」，即可將檔案拿到便利商店列印。
如何自己排版證件大頭照以便列印？
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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