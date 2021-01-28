快訊

萊豬做肉鬆銷陸？網紅添亂 兩岸深陷惡意螺旋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

如何用PhotoCap自己排版證件大頭照列印 省下相館沖洗費

聯合新聞網 / T客邦

現在的相館在拍攝證件照時，均會提供數位檔案以便日後加洗，不過加洗的費用並不低，而現在便利商店均有提供相片列印的服務，因此我們可以使用 PhotoCap 這套軟體，將大頭照排版成 4X6 照片的規格後，再到便利商店去列印即可，一張 4X6 照片至少可以容納 8 張 2 吋大頭照，只不過 PhotoCap 目前已經停止更新，但在各大軟體網站依然可以找到。

步驟1.

開啟 PhotoCap 並在工具選單中按下「大頭照」，選擇「新的編輯」。

步驟2.

選擇所需的版型，這裡以 4x6 新版證照規範為例，按下「OK」。

步驟3.

按下左邊「載入照片」，選擇照片檔案後按「加入相片」並「OK」。

步驟4.

可在右邊預覽視窗調整相片，將紅色虛線對準人物頭像以符合標準證照比例。

步驟5.

調整完成之後，即可按下左邊的「輸出大頭照」按鈕。

步驟6.

決定檔案輸出路徑後，以預設的檔案格式設定按下「開始輸出」，即可將檔案拿到便利商店列印。

如何自己排版證件大頭照以便列印？

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

iPhone用戶注意！蘋果發現安全漏洞 呼籲更新至iOS14.4

免報ID掃QR碼！在LINE產生個人網址 點選連結快速加入好友教學

買App踩雷？如何在iPhone上從App Store申請退款

水滴發票：結合雲端發票對獎和自動記帳APP 存發票還能幫你聰明理財

相關新聞

免報ID掃QR碼！在LINE產生個人網址 點選連結快速加入好友教學

如果遇到要請對方加入自己的 LINE，通常會有幾種作法：直接給 ID、電話號碼或產生 QR Code 掃描，但不是每個人都會把 LINE ID 打開讓其他人搜尋，也不一定會告訴對方自己綁定的電話號碼，這時候就會變得比較麻煩，尤其是沒有面對面無法打開手機掃描，其實還有一個更好的方法，那就是產生屬於你的 LINE 個人網址，就能在點選鏈結後快速開啟 LINE 加好友，還不用怕加錯人。

蘋果推iOS 14.4更新 讓HomePod mini變得更貼心

蘋果今推出最新的iOS 14.4的軟體更新，如果你使用的是iPhone 11、iPhone 12 系列配備U1晶片的機種...

如何用PhotoCap自己排版證件大頭照列印 省下相館沖洗費

現在的相館在拍攝證件照時，均會提供數位檔案以便日後加洗，不過加洗的費用並不低，而現在便利商店均有提供相片列印的服務，因此我們可以使用 PhotoCap 這套軟體，將大頭照排版成 4X6 照片的規格後，再到便利商店去列印即可，一張 4X6 照片至少可以容納 8 張 2 吋大頭照，只不過 PhotoCap 目前已經停止更新，但在各大軟體網站依然可以找到。

手機版Google搜尋頁面大改版！ 看圖帶您了解改版新方向

Google搜尋為因應全螢幕手機趨勢，目前針對手機版用戶將推出「更簡潔、更一目了然」的視覺介面嶄新改版設計。根據Google官方部落格最新文章指出，手機版搜尋服務將於今年進行大規模改版，目前5大改版項目正處於開發階段。負責主導改版項目的設計師Aileen Cheng首先曝光2張嘗試採用的現代化設計圖，她提出增加使用者瀏覽「流暢性」與「易讀性」的視覺介面，令人耳目一新。

Android手機充電提示音怎麼換？三步驟教你簡單設定！

前陣子和大家分享了更換 iOS 系統充電提示聲的小技巧，之後收到了不少 Android 用戶敲碗 Android 系統版本的教學，今天就來跟大家分享 Android 系統更換充電提示音的方法，偷偷說，其實我覺得⋯⋯比 iOS 還要簡單耶，步驟也比較少，一起來看看要怎麼操作吧！

支援15款即時通訊服務 「Beeper」也支援蘋果iMessage

過去創立智慧手錶品牌Pebble的Eric Migicovsky，在近期宣布推出一款整合15種即時訊息服務內容的App服務—Beeper，其中甚至可接收僅開放蘋果產品裝置使用的iMessage服務內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。