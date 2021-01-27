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免報ID掃QR碼！在LINE產生個人網址 點選連結快速加入好友教學

聯合新聞網 / 免費資源網路社群
產生LINE 個人網址，就能在點選鏈結後快速開啟 LINE 加好友，還不用怕加錯人。 圖／報系資料照
產生LINE 個人網址，就能在點選鏈結後快速開啟 LINE 加好友，還不用怕加錯人。 圖／報系資料照

如果遇到要請對方加入自己的 LINE，通常會有幾種作法：直接給 ID、電話號碼或產生 QR Code 掃描，但不是每個人都會把 LINE ID 打開讓其他人搜尋，也不一定會告訴對方自己綁定的電話號碼，這時候就會變得比較麻煩，尤其是沒有面對面無法打開手機掃描，其實還有一個更好的方法，那就是產生屬於你的 LINE 個人網址，就能在點選鏈結後快速開啟 LINE 加好友，還不用怕加錯人。

最近在一些網站看到大家不約而同寫道如何建立 LINE 個人帳戶的網址教學，以前有看過類似網址，本來以為只有 LINE 官方帳號才有提供網址，其實每個人也都有自己的網址可讓其他人快速加入，但產生方式沒那麼直覺，也就比較少人使用。

簡單來說，開啟邀請加入好友的功能後，可以選擇以簡訊、電子郵件、Facebook 讓對方加入聯絡人，選擇「簡訊」方式就會取得你的個人帳號 QR Code 和鏈結，當然也可以把這個網址儲存在 Keep 筆記或其他地方，以便需要時快速複製取用。

接下來就教大家怎麼取得自己 LINE 個人帳號的網址，當對方開啟後可加好友。

LINE

https://line.me/zh-hant/

使用教學

STEP 1

除了掃描 QR Code 圖片將對方加入 LINE 聯絡人，從設定的「個人檔案」裡可以選擇要使用的 LINE ID，然後開啟「允許利用 ID 加入好友」就能將 ID 告訴對方搜尋。不過很多時候我們都會把這個選項關閉避免被不認識的加為好友，如果在電話裡要給對方 ID 也不是很方便，可能會遇到記錯或是沒有把選項打開而無法加入的問題。

STEP 2

回到 LINE 主頁後點選右上角「加入好友」按鈕，接著點選最左邊的「邀請」。

STEP 3

在邀請時選擇使用「簡訊」方式，接著任意選擇一個使用者（也可輸入自己名字），在訊息欄位就會看到你的 LINE 個人網址囉！把這串網址複製並儲存起來，往後只要把這個網址傳給對方，他就能在點選後開啟 LINE 將你加入好友，是不是非常好用呢？

當然網址加入好友只有在手機上才會有效果，如果用電腦開啟則是顯示 QR Code。

若是未來還會經常用到，建議把這段個人網址保存到 Keep 筆記或任何你儲存資料的應用程式，相較於給對方 LINE ID 或電話號碼來說，直接給鏈結應該更方便。

值得一試的三個理由：

1.LINE 個人帳戶也能產生讓其他人快速加入好友的專屬網址

2.除此之外，也能透過 LINE ID、手機號碼或 QR Code 加入好友

3.可以將網址儲存下來以便在未來使用

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

LINE

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