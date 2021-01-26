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手機版Google搜尋頁面大改版！ 看圖帶您了解改版新方向
Google搜尋為因應全螢幕手機趨勢，目前針對手機版用戶將推出「更簡潔、更一目了然」的視覺介面嶄新改版設計。根據Google官方部落格最新文章指出，手機版搜尋服務將於今年進行大規模改版，目前改版項目正處於開發階段。負責主導改版項目的設計師Aileen Cheng首先曝光2張嘗試採用的現代化設計圖，她提出增加使用者瀏覽「流暢性」與「易讀性」的視覺介面，令人耳目一新。
據Google官方部落格所指，未來改版的重點為增加圓角化線條設計與搜尋頁面摘要預覽採用淺藍色橢圓長條形圖標呈現，以搜尋「座頭鯨魚」為例，未來頁面改版後將取消目前呈現的底色區塊，並改用橢圓長條形加上淺藍底色，作為主要視覺設計。
另外，以搜尋「running spots san francisco」為例，頁面顯示的標籤文字與段落行距間隔將加寬，且將取消陰影處理的方框區隔線條，改以柔和淺灰色線條代之，可使整體視覺更加協調簡約。
索引頁籤設計也力求「Google感」，未來Google圖標將改以彈跳泡泡狀為新圖徽，設計多帶出圓角趨勢，讓整體頁面增添Google化視覺，Aileen Cheng就表示，「圓角形式已成為Google一部分的DNA，從這點就可以看出Google感的巧妙設計」。
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