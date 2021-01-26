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Android手機充電提示音怎麼換？三步驟教你簡單設定！

聯合新聞網 / 電獺少女

Android 用戶們趕快學～起～來～

前陣子和大家分享了更換 iOS 系統充電提示聲的小技巧，之後收到了不少 Android 用戶敲碗 Android 系統版本的教學，今天就來跟大家分享 Android 系統更換充電提示音的方法，偷偷說，其實我覺得⋯⋯比 iOS 還要簡單耶，步驟也比較少，一起來看看要怎麼操作吧！

先給大家看看，換好充電提示音的 Google Pixel 5，接上電源後立刻發出設定好的音效的模樣～（對，我又再設了一次天竺鼠車車的片頭音效當充電提示音^^）

iOS 用戶如果想更換充電提示音的話，必須要透過 Apple 內建的「捷徑」App 來操作，不過，如果你手上拿的是安卓的手機的話，只要前往 Google 商店下載「Full Battery & Theft Alarm」這個 App，就可以設定了，這款 App 是免費的唷～～（雖然這目前只有英文版，不過 Henley 覺得它的介面設計還算蠻直覺，所以就算都是英文，操作起來也沒什麼大問題）

第一步，下載好之後打開 App，並打開左方的選單，再點選「Settings」

第二步驟，接著點進「Sound」，再拉到最下方，點選「Connection Sound Settings」

最後（沒錯已經來到最後一個步驟了），先選擇「Plug-In Sound」（設定充電時的提示音），再勾選「Different Plug-In Sound」（選擇不同的充電提示音），然後點選「Select Plug-In Sound」（可以在這兒按「Add New」，自行選擇你喜歡的充電提示音，並勾選加入，在設定之前，要先允許 App 啟用聲音檔案的隱私設定唷）

到這邊為止，自訂的充電提示音就差不多大功告成啦，把手機接上電源後，就會發出你設定的音效了！如果要取消音效的話，只要回到 App 的設定選單中，取消勾選「Plug-In Sound」即可～Henley 將 App 的連結放在文章下方，有興趣的獺友快來試看看吧！

Full Battery & Theft Alarm

Google Play

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Android APP

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