支援15款即時通訊服務 「Beeper」也支援蘋果iMessage

過去創立智慧手錶品牌Pebble的Eric Migicovsky，在近期宣布推出一款整合15種即時訊息服務內容的App服務—Beeper，其中甚至可接收僅開放蘋果產品裝置使用的iMessage服務內容。

依照Beeper公布資訊，之所以可以支援蘋果iMessage服務內容同步，是藉由使用者持有的Mac機種安裝Beeper服務，並且藉此作為傳遞媒介，讓其他包含Windows、Linux、iOS與Android平台裝置也能接收iMessage訊息內容，但先決條件則是作為媒介的Mac機種必須持續維持連網。

而針對未持有Mac機種的使用者，Beeper則表示準備好50台經破解的二手iPhone 4s，同樣藉由安裝Beeper服務，並且作為傳遞媒介，讓使用者能藉此獲取iMessage訊息內容。

至於Beeper服務本身則採訂閱使用模式，將以每月10美元價格計費，目前則是先以封測形式提供測試，分別可接收Whatsapp、Facebook Messenger、iMessage、Android Messages、Telegram、Twitter、Slack、Hangouts、Instagram、Skype、IRC、Matrix、Discord、Signal，以及Beeper自家服務傳訊內容。

由於Beeper服務主要針對美國市場打造，因此支援內容並未包含在亞洲地區較受歡迎的LINE等服務。

不過，對於Beeper服務運作模式是否能讓對應內容服務業者接受，或是使用者是否接受以每月10美元價格使用Beeper服務，目前都還很難確定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》