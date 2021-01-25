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水滴發票：結合雲端發票對獎和自動記帳APP 存發票還能幫你聰明理財

聯合新聞網 / 免費資源網路社群

不知道大家都是用什麼方法管理自己的統一發票呢？以前我都是收集實體發票，將傳統長型發票和電子發票分開整理，再透過像是「發票存摺+統一發票對獎機 APP」對獎，類似的應用程式很方便，只要以手機相機掃描發票上的 QR Code 就能知道有無中獎，但缺點是會累積一堆發票，而長型發票沒有 QR Code 就只能改以末三碼方式對獎，還是有其限制存在。我在今年就開始以「財政部統一發票兌獎APP」也就是發票存摺儲存雲端發票，透過手機載具可在結帳時自動將發票存入雲端，兼具自動對獎功能更方便也更環保。

本文要推薦的「水滴發票」是一個整合雲端發票和自動記帳的免費 APP，支援 iOS 和 Android 兩大手機平台，最主要特色是以 AI 技術進行發票對獎，不同於其他同類對獎應用程式，水滴發票利用獨有的技術，無論是傳統長條型發票或是皺皺的電子發票都能輕鬆辨識（相信大家都曾經遇過發票皺褶導致 QR Code 無法正確掃描的問題），這項技術會自動抓取發票號碼進行對獎，也能將發票自動存入記錄。

如果你將消費發票都存在雲端的發票存摺，一定知道應用程式也可以把你的消費金額計算出來，但使用「財政部統一發票兌獎APP」它只會告訴你某個月花費多少錢、有那些消費發票、金額和明細，無法有更多的應用，水滴發票最強大的是幫使用者全自動記帳，無需手動分類整理，也能設定預算來規劃每月花費，透過使用者儲存在雲端發票存摺資料，水滴發票會分析、列出不同類型的花費情形，對於不愛手動記帳的朋友來說實在是太方便了！

如此一來只有在沒有開立發票的消費時需要手動記錄，水滴發票新版更新也加入新增花費功能，就能讓消費紀錄更完整，直接取代其他可能逐筆消費都需要手動輸入的記帳工具，將雲端發票整合記帳管理功能是一個相當厲害的概念，推薦給使用雲端發票或有記帳習慣的朋友試試，相信你也會喜歡便捷的發票工具。

水滴

https://credidi.ai/

水滴發票APP

下載 iOS 版下載 Android 版

使用教學

STEP 1

開啟 App Store 或 Google Play 下載對應的「水滴發票」APP，執行後會有一個簡單的功能介紹，點選註冊設定 Email、密碼和暱稱就能註冊帳號。

STEP 2

或者也可以先略過，查看一下水滴發票操作介面，在「洞察」頁面會顯示該月份的總花費、花費分析，從會員功能能夠查看花費列表或已加入的雲端發票。如果想控制花費，也能在這裡設定「預算管理」，會在適當時機跳出通知提醒你這個月的花費可能會爆預算。

STEP 3

如果沒有使用雲端發票的習慣，水滴發票也可以單純做為「統一發票對獎器」使用，前面的文章介紹已經有提到水滴發票最大特色是以 AI 技術進行發票對獎，能夠自動辨識傳統長條型發票或是電子發票，辨識後出現發票號碼自動對獎，非常好用。

從下圖看到電子發票部分一樣是掃描 QR Code ，不過在上方的發票號碼也會出現辨識區，避免因為 QR Code 模糊不清、皺摺等無法正確掃描而導致無法辨識的情形發生。若想查看統一發票開出的中獎號碼，在水滴發票也有內建此項目，不用再到其他網站查找。

STEP 4

透過水滴發票的「發票載具」選項可以快速申請手機載具條碼，如果你本身已經有發票載具（例如透過財政部 APP 註冊申請），也能將載具條碼綁定在水滴發票裡，如此一來就能將雲端發票記錄整合，讓水滴發票幫你記錄和分析消費情形。

設定好以後就會有「發票載具」條碼，在結帳時只要出示此條碼掃描（當然店家必須要支援雲端發票），就能直接把發票存進雲端，不需要印出實體紙本發票，有助於管理發票和消費紀錄。

STEP 5

在完成綁定現有的手機條碼載具或使用一段時間後，水滴發票會開始顯示花費資訊，像是最近一個月的總花費、昨日花費、每一筆花費的項目、金額、日期和發票號碼等等，如果到了統一發票開獎日期，水滴發票就會自動進行發票對獎，並以推播方式告訴使用者是否中獎，也會顯示中獎金額和中獎發票。

如果是雲端發票中獎，好像還是必須以「財政部統一發票兌獎APP」領獎，我有將領獎方式寫在財政部統一發票兌獎的文章教學裡，幸運中獎的朋友若不知道怎麼領獎金可以參考該篇文章。

水滴發票自動識別消費類型，將花費分析自動產生為圖表，搭配上金額和百分比讓使用者更易理解，對於不喜歡記帳（或是永遠無法養成習慣）的朋友來說，自動記帳和分析消費類型真的超好用！

每一張雲端發票會有消費日期、金額、消費店家、發票號碼和消費明細，水滴發票會依照消費類型自動加上類別和圖示圖案，看起來就會很活潑生動，不用手動記帳或是選擇消費分類進行管理，大幅節省使用時間和難度，從沒想過雲端發票也能夠變得這麼方便。

如果是剛好沒刷到手機載具，或是店家不提供雲端發票功能，也能透過對獎工具掃描發票，就能將這張實體發票存入水滴發票中，不過傳統發票似乎看不到明細，電子發票才會顯示消費明細，這部分要特別注意。

STEP 6

如果是 iPhone 使用者也可以將水滴發票的發票載具加入「小工具」，就能在沒有解鎖的情況下快速滑動顯示載具條碼，在結帳時只要「發票存載具」掃描這段條碼就會將發票放進雲端囉！快點來累積你的雲端發票吧，下次統一發票開獎時也能自動對獎更方便。

值得一試的三個理由：

1.整合雲端發票和自動記帳 APP，支援 iOS、Android 兩大手機平台

2.自動分析使用者的消費類型，以圖表呈現每種花費金額和佔比

3.對獎可掃描傳統長條型發票或電子發票，輕鬆辨識發票號碼有無中獎

《原文刊登於免費資源網路社群，由Pseric撰寫。》

統一發票 雲端 電子發票

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