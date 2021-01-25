Mozilla將在版號85的Firefox瀏覽器 提高M1處理器相容性

雖然Mozilla在版號84的Firefox瀏覽器就已經加入支援蘋果M1處理器硬體環境，但因為瀏覽器採用的WebRender圖像渲染元件會觸發macOS Big Sur繪圖元件驅動程式運作錯誤問題，因此在版號84的Firefox瀏覽器被禁用。在稍早說明中，Mozilla表示將會在接下來的版號85設計重新加入支援WebRender，並且針對M1處理器運作模式最佳化。

由於Firefox瀏覽器很早之前就已經支援在Arm架構硬體環境運作，因此將瀏覽器移植到M1處理器環境，並非困難之事。而Mozilla在很早之前就已經投入對應M1處理器的瀏覽器設計，並且設法讓Firefox瀏覽器能更穩定地在M1處理器硬體環境運作。

不過，由於Firefox瀏覽器主要透過開源架構的程式語言Rust建構，因此為了要實現相容M1處理器運作環境，同時能在既有Intel處理器等硬體環境下使用，Mozilla必須更新原本瀏覽器程式編譯工具，並且透過二元檔案 (Universal Binary)設計，讓相同安裝檔案可分別支援Intel處理器或M1處理器使用

而這樣的設計，反而造成原本下載版號83以前的Firefox瀏覽器會以模擬方式安裝使用，並且在後續更新版本仍會維持以模擬方式運作，除非使用者重新啟動瀏覽器，或是直接下載版號84版本安裝使用，否則僅能以Rosetta 2模擬Intel處理器硬體環境運作，效能僅有70%-80%左右。

在版號84版本的另一個問題，則是WebRender圖像渲染元件運作使用時，會面臨macOS Big Sur在圖像驅動程式存在錯誤問題影響，因此Mozilla在版號84版本的Firefox並未加入此項功能，但準備在版號85版本重新加入，並且換上新款Ion編譯器。

目前Mozilla仍準備解決包含將瀏覽器不同運算需求，依照M1處理器大小核心架構設計進行最佳化，另外也計畫更新原本macOS中繪圖相關API資源使用方式，藉此改善可能造成畫面顯色異常問題。

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