快訊

準備對獎！ 去年11-12月期統一發票今天開獎

戰場上的保命救護之道：戰傷醫療與個人急救包

Mozilla將在版號85的Firefox瀏覽器 提高M1處理器相容性

聯合新聞網 / 楊又肇

雖然Mozilla在版號84的Firefox瀏覽器就已經加入支援蘋果M1處理器硬體環境，但因為瀏覽器採用的WebRender圖像渲染元件會觸發macOS Big Sur繪圖元件驅動程式運作錯誤問題，因此在版號84的Firefox瀏覽器被禁用。在稍早說明中，Mozilla表示將會在接下來的版號85設計重新加入支援WebRender，並且針對M1處理器運作模式最佳化。

由於Firefox瀏覽器很早之前就已經支援在Arm架構硬體環境運作，因此將瀏覽器移植到M1處理器環境，並非困難之事。而Mozilla在很早之前就已經投入對應M1處理器的瀏覽器設計，並且設法讓Firefox瀏覽器能更穩定地在M1處理器硬體環境運作。

不過，由於Firefox瀏覽器主要透過開源架構的程式語言Rust建構，因此為了要實現相容M1處理器運作環境，同時能在既有Intel處理器等硬體環境下使用，Mozilla必須更新原本瀏覽器程式編譯工具，並且透過二元檔案 (Universal Binary)設計，讓相同安裝檔案可分別支援Intel處理器或M1處理器使用

而這樣的設計，反而造成原本下載版號83以前的Firefox瀏覽器會以模擬方式安裝使用，並且在後續更新版本仍會維持以模擬方式運作，除非使用者重新啟動瀏覽器，或是直接下載版號84版本安裝使用，否則僅能以Rosetta 2模擬Intel處理器硬體環境運作，效能僅有70%-80%左右。

在版號84版本的另一個問題，則是WebRender圖像渲染元件運作使用時，會面臨macOS Big Sur在圖像驅動程式存在錯誤問題影響，因此Mozilla在版號84版本的Firefox並未加入此項功能，但準備在版號85版本重新加入，並且換上新款Ion編譯器。

目前Mozilla仍準備解決包含將瀏覽器不同運算需求，依照M1處理器大小核心架構設計進行最佳化，另外也計畫更新原本macOS中繪圖相關API資源使用方式，藉此改善可能造成畫面顯色異常問題。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

封測產能塞爆客戶加價搶優先權 台廠受惠漲價效應

Core i7處理器之父Glenn Hinton將回歸Intel 預計帶領推動更高效能

Intel新任執行長證實 2023年量產7nm製程處理器

聯發科揭曉天璣1200、天璣1100處理器 恢復久違的三叢集運算架構設計

相關新聞

Mozilla將在版號85的Firefox瀏覽器 提高M1處理器相容性

雖然Mozilla在版號84的Firefox瀏覽器就已經加入支援蘋果M1處理器硬體環境，但因為瀏覽器採用的WebRender圖像渲染元件會觸發macOS Big Sur繪圖元件驅動程式運作錯誤問題，因此在版號84的Firefox瀏覽器被禁用。在稍早說明中，Mozilla表示將會在接下來的版號85設計重新加入支援WebRender，並且針對M1處理器運作模式最佳化。

買App踩雷？如何在iPhone上從App Store申請退款

在 iPhone 或 iPad 上，無論你在 App Store 不小心購買了錯誤的遊戲，還是下載了一個功能不符的 App 應用，都可以照這篇文章下面的方法向 Apple 公司申請退款。

抖音支付正式在中國境內上線 尚未進駐國際版TikTok

去年陸續申請「douyinpay.com」網域名稱、「抖音支付」商標內容後，字節跳動目前已經開始在中國地區推行的抖音服務加入名為抖音支付的支付方式。

NVIDIA悄悄調整G-Sync Ultimate螢幕設計規範 取消最低亮度要求

在近期規格要求調整中，NVIDIA悄悄地將G-Sync Ultimate版本裡的最高亮度表現要求做了調整，將原本螢幕亮度表現必須在1000nits以上的條件取消，藉此讓更多螢幕可取得G-Sync Ultimate認證。

因大量用戶疑慮 WhatsApp 宣布：新隱私政策延後三個月推出

本月初宣布修改隱私政策的 WhatsApp 因受到大量用戶疑慮紛紛跳槽，WhatsApp 日前在部落格重申隱私政策影響範圍澄清，如今正式宣布新隱私政策延後三個月推出。

蘋果傳準備在Windows作業系統 推出獨立使用的Apple Music、Podcast App

9to5Mac網站取得消息指出，蘋果計畫針對Windows作業系統提供獨立使用的Apple Music App，以及Podcast App。 1913

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。