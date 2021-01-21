買App踩雷？如何在iPhone上從App Store申請退款

在 iPhone 或 iPad 上，無論你在 App Store 不小心購買了錯誤的遊戲，還是下載了一個功能不符的 App 應用，都可以照這篇文章下面的方法向 Apple 公司申請退款。

當你透過 Apple 線上商店購買東西時，有一些規則可以獲得退款。某些類型的內容，包括 App 應用程式、Apple Books、電影和電視以及音樂，可能有資格獲得退款。甚至一些訂閱服務也可以退款。

不幸的是，也不能保證你申請退款每次都會成功。退款過程中的部分由處理它的人決定。 不過，嘗試一下也無妨。以下是你如何從 App Store 申請數位購買退款流程。

如何在App Store上獲得退款

1.在電腦、手機或平板電腦上前往：reportaproblem.apple.com

2.用你的 Apple ID 和密碼登錄。

3.在下拉框中選擇 “申請退款”。

4.在第二個下拉框中，選擇適當的原因。

5.向下滾動，找到您想要退款的項目。

6.選擇下一步。

7.勾選您想要退款的購買項目旁邊的按鈕。

8.點擊提交。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》