抖音支付正式在中國境內上線 尚未進駐國際版TikTok

去年陸續申請「douyinpay.com」網域名稱、「抖音支付」商標內容後，字節跳動目前已經開始在中國地區推行的抖音服務加入名為抖音支付的支付方式。

目前在抖音服務除了支付寶、微信支付，還可以透過抖音支付進行交易，並且支援中國境內包含農業銀行、建設銀行、中國銀行、郵儲銀行、交通銀行、招商銀行等銀行卡，而本身則是由武漢合眾易飽科技有限公司提供代付與收款服務，使用者能操作包含儲值、提款、轉帳，以及帳戶交易往來查詢等功能。

抖音支付現階段僅限中國境內提供使用的抖音服務使用，尚未擴展至國際版本使用的TikTok，同時目前為了吸引更多人使用，採用交易免手續費方式吸引用戶，但未來也不排除會調整手續費收取標準。

若使用者開通抖音支付服務，卻在6個月內無任何交易行為的話，就會被暫停使用，屆時必須重新進行實名認證，藉此確認帳號身分是否遭盜用。

不過，從先前字節跳動申請項目顯示，其中也包含金融物管在內的國際業務分類項目，因此意味抖音支付服務未來也有可能套用在國際版TikTok。

除了主流廣使用的行動支付服務如支付寶、微信支付，目前中國市場也開始出現更多第三方業者，或是品牌業者自行打造的行動支付服務，主要是為了讓本身服務能有更便利交易功能，並且促使用戶能在服務內產生更多消費行為，同時也能透過紀錄消費數據描繪更清晰的用戶輪廓，藉此讓旗下服務能依照市場需求作最佳化調整。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》