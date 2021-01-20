NVIDIA悄悄調整G-Sync Ultimate螢幕設計規範 取消最低亮度要求
在近期規格要求調整中，NVIDIA悄悄地將G-Sync Ultimate版本裡的最高亮度表現要求做了調整，將原本螢幕亮度表現必須在1000nits以上的條件取消，藉此讓更多螢幕可取得G-Sync Ultimate認證。
NVIDIA最早在2013年提出螢幕畫面抗碎裂技術G-Sync，透過在螢幕搭載G-Sync專用晶片，讓螢幕顯示更新率能與PC端顯示卡輸出更新率同步，避免螢幕更新率因與顯示卡不同步，導致畫面出現碎裂情抗。
而在2019年時，NVIDIA則是進一步將原本G-Sync「升級」為G-Sync Ultimate，除了必須在螢幕加入專用晶片設計，並且加入要求搭載1000nits亮度表現，並且支援HDR顯示技術與完整DCI-P3背光顯示色域等規範，另外則是與VESA合作新版G-Sync相容規範，藉此與AMD提出無須在螢幕搭載專用晶片設計的FreeSync規範抗衡。
不過，在今年以線上形式舉辦的CES 2021期間與華碩、宏碁等業者宣布推出多款支援G-Sync的新螢幕設計時，NVIDIA似乎也悄悄地調整G-Sync Ultimate規範，將原本要求螢幕亮度必須在1000nits的要求取消，藉此讓更多螢幕可取得G-Sync Ultimate設計認證。
至於目前在符合G-Sync技術設計的螢幕，依然區分最高等級的G-Sync Ultimate，以及同樣要求搭載專用晶片的G-Sync，以及運作模式與FreeSync相同，但是標榜能對應更穩定顯示效果的G-Sync相容規範。
但從目前NVIDIA在G-Sync Ultimate設計所作調整，顯然日後即便是以最高等級規範設計螢幕，消費者依然要額外留意螢幕亮度設計規格，否則可能造成使用體驗上的落差。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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