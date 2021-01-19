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因大量用戶疑慮 WhatsApp 宣布：新隱私政策延後三個月推出

聯合新聞網 / INSIDE
WhatsApp 正式宣布新隱私政策延後至 5 月 15 日推出。 路透
WhatsApp 正式宣布新隱私政策延後至 5 月 15 日推出。 路透

日前在部落格重申隱私政策影響範圍澄清，如今 WhatsApp 正式宣布新隱私政策延後至 5 月 15 日推出。

本月初宣布修改隱私政策的 WhatsApp 因受到大量用戶疑慮紛紛跳槽，WhatsApp 日前在部落格重申隱私政策影響範圍澄清，如今正式宣布新隱私政策延後三個月推出。

WhatsApp 表示，這三個月的延後能來更好地傳達新政策的轉變，延續個人聊天、位置共享和其他敏感數據的長期隱私慣例。官方部落格文章表示：要求用戶接受新條款的日期將延後到 5 月 15 日，讓用戶有更多時間考慮是否接受最近更新的服務條款和隱私政策。

WhatsApp 表示，最近推出的更新造成不少困擾。來自於有大量錯誤訊息流傳，引來許多人關切，因此想向所有用戶澄清 WhatsApp 的原則及事實。

WhatsApp 指出，在最近的更新中，這些原則均保持原樣。相反地，此次更新加入了新選項，提供使用者在 WhatsApp 上向商家傳送訊息時使用，也進一步更透明揭露 WhatsApp 如何蒐集與使用資料。雖然現在並非所有用戶都會在 WhatsApp 上購物，但預測未來在此購物是趨勢，必須先讓用戶了解這些服務。此次更新並不會擴增 WhatsApp 與 Facebook 分享資料的幅度。

如果用戶不同意本月初更新的新服務條款協議，則不會失去對應用程序的使用權限。WhatsApp 表示將採取更多消除有關隱私和安全在 WhatsApp 疑慮的工作。將在 5 月 15 日提供新業務選項之前，讓用戶逐步按照自己的步調審視，瞭解新的服務條款和隱私政策。

不過，WhatsApp 否能挽救失去的信任呢？看來還要觀察日後的用戶量才能知曉了。

《本文作者 Anny ，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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