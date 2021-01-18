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蘋果傳準備在Windows作業系統 推出獨立使用的Apple Music、Podcast App

聯合新聞網 / 楊又肇

9to5Mac網站取得消息指出，蘋果計畫針對Windows作業系統提供獨立使用的Apple Music App，以及Podcast App。

蘋果從2019年推出macOS Catalina時，就已經開始將Apple Music等服務從iTunes App拆分獨立，甚至也將原本iTunes App用於同步iPhone、iPad、iPod等裝置的資料同步功能與Find App合併，讓使用者能直接透過Find App管理同步資料。

不過，在Windows作業系統環境中，蘋果依然維持提供iTunes軟體讓Windows PC使用者安裝，並且藉此在Windows作業系統環境管理iPhone等裝置存放資料。

而從目前開始有消息指稱蘋果計畫在Windows作業系統環境提供獨立使用的Apple Music App，以及Podcast App，意味原本仍維持提供使用的iTunes軟體可能會作調整，其中有可能不再提供下載安裝使用，或是會在後續更新進行功能調整。

在現階段的發展裡，蘋果已經開始將Apple TV App逐漸推廣至更多裝置使用，包含部分品牌的Android TV裝置、電視，或是PlayStation 4、PlayStation 5，以及Xbox One系列或Xbox Series X/S現在都能使用Apple TV服務，藉此吸引更多人使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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