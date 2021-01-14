搶修！Windows 10驚現大Bug「1分鐘內重啟」 恐來不及存檔

微軟Windows 10系統幾個月前出現一項恐讓用戶措手不及的重大Bug，此Bug可能導致電腦無預警跳出將在1分鐘內重啟的通知，讓用戶無法即時儲存手邊作業進度。雖然微軟目前已釋出更新檔解決此問題，但非Windows 10的用戶卻無法更新升級，仍可能遭受這項Bug干擾。

根據國外科技網站「slashgear」指出，約2個月前，微軟證實這項Bug的存在，系統會無預警跳出訊息顯示「電腦將在1分鐘內重新啟動」，且無任何選擇可暫緩動作，用戶將沒有時間來保存當時手邊進行的作業。

微軟推出最新版更新檔Windows 10 20H2以解決這項問題，然而這卻導致非Windows 10 PC用戶仍可能受到這項Bug干擾作業。

微軟目前正努力嘗試讓因為硬體規格而無法使用Windows 10系統的更多用戶升級至新版。微軟也希望用戶能藉由幾個月後推出的更新檔「21H1」，來解決這項Bug。

同時，微軟也正在修復另一項重大Bug，該Bug可能導致系統重啟後，包含Chrome、Edge等瀏覽器，或其他程式紀錄的帳號密碼被刪除。