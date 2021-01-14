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全球Windows 7裝置粗估至少還有1億台以上 市佔率穩穩卡在20％

聯合新聞網 / T客邦
在 2020 年 1 月 14 日，Windows 7 已經正式退出消費市場，不再得到微軟任何相關支援。 美聯社
在 2020 年 1 月 14 日，Windows 7 已經正式退出消費市場，不再得到微軟任何相關支援。 美聯社

在 2020 年 1 月 14 日，Windows 7 已經正式退出消費市場，不再得到微軟任何相關支援，但是經過一整年時間，這款經典作業系統的淘汰速度，似乎還是不如官方所預期。

多年來微軟不斷對外表示，全球大概有多達 15 億 Windows 作業系統使用者，並且橫跨了多個版本。雖然純粹只靠這樣的資料，外界仍無法準確估計，到底還有多少裝置仍運行著 Windows 7，但根據 ZDNet 的深入分析，這個數字至少超過 1 億，甚至有機會上看 2 億台。

換句話說，即便到了 2021 年，全世界仍然有大量 PC 正執行著 Windows 7。儘管統計方式和數據來源有所不同，但整體來說 Windows 7 的市佔率，大概就落在 20% 上下。

Windows 7 在主流市場活動了將近 11 年，即便消費者已經很習慣最新的 Windows 10，但許多企業仍然還沒跟上升級的腳步。以趨勢來說，若想讓 Windows 7 的市佔率達 10% 以下，可能會需要再多一、二年的時間。

在武漢肺炎疫情影響下，民眾待在家中使用電腦的機會變高，這不但帶來了一波新的換機潮，某些許久未使用的舊裝置也因此得到啟動，而它們所運行的作業系統，也有很高的機會為 Windows 7，或多或少影響到了市佔率的下降速度。

來源：The Verge

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟 Windows Windows 10

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