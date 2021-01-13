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不用再重複輸入資料了！EXCEL「下拉式清單」3步驟設定快又整齊

聯合新聞網 / 麥斯雞

新的一年開始但辦公室的業務還是一成不變，反覆又無趣的工作常常讓人暴怒，在EXCEL中其實有更好的方法，減少重複填寫資料的困擾，現在就來製作自己的下拉式選單吧

使用版本: office 2016

在網路聯誼公司上班的美琪，因為最近疫情影響，網路交友的註冊會員突然暴增，為了整理這些清單美琪特地學了下拉式表單，讓工作上省了不少功夫。

🚩 下拉表單哪裡找?

資料➡️資料驗證

🚩手動更新選單內容

選取欲建立下拉選單的欄位➡️點選[資料驗證] ➡️[儲存格內允許]點選[清單]➡️[來源]輸入選項內容

🚩自動更新選單內容

選取欲建立下拉選單的欄位➡️點選[資料驗證] ➡️[儲存格內允許]點選[清單]➡️[來源]選取事先打好的清單內容

與手動更新差別: 1.須先建立好選項內容 2.方便日後增減表單內容

🚩日期驗證:

資料驗證的真諦其實就是預防有雷包亂填資料，只要按照下面這樣填寫，大家的日期就只能填寫這個區間的日期&格式。

《原文刊登於合作媒體麥斯雞，聯合新聞網獲授權轉載。》

Office Excel 上班族

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