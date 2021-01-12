毛骨悚然！WhatsApp上千個群組連結、用戶資料 曝於Google搜尋結果

Gadgets 360 報告指出，搜尋結果中大約有 1,500 個 WhatsApp 群組邀請連結。有了這些連結，未被邀請的人可以輕鬆加入群組。

Internet 安全研究員 Rajshekhar Rajaharia（@rajaharia）在 Twitter上發現 WhatsApp 中的漏洞，WhatsApp 聊天群組邀請連結和用戶個人資料可以透過 Google 搜尋公開造訪。你沒有看錯，就像在你可搜尋的公開平台中所有內容一樣。

Gadgets 360 報告指出，搜尋結果中大約有 1,500 個群組邀請連結。有了這些連結，未被邀請的人可以輕鬆加入群組。搜尋引擎巨頭 Google 還索引 5,000 多個 WhatsApp 用戶個人資料，這些資料可取得的包含個人資料照片和電話號碼。Rajaharia 補充說，WhatsApp 沒有使用防止搜尋器將內容編入索引的 robots.txt。

而另一方面，其他 WhatsApp 用戶也可以找到在網路上公開發表邀請連結，然而，用戶希望的是能和自己認識、信任的人私下共享的連結，不應是能任意公開發表在讓大眾取得的網站上。

WhatsApp 發言人向外媒發出聲明表示：「自 2020 年 3 月起，WhatsApp 在所有 Deep Link 頁面上都包含了「noindex」標籤，目前也已回報給 Google，據 Google 稱，這些連結將被排除索引，避免這些聊天記錄編入索引。同時也提醒，只要有人加入群組，群組中的每個人都會收到通知，管理員可以隨時移除或更改群組邀請連結。」

WhatsApp 現在已解決了此問題，表示已要求 Google 不要為此類聊天建立索引，並建議用戶不要在可公開造訪的網站上共享群組連結。

以隱私安全自豪的 WhatsaApp 持續現隱憂

Rajaharia 還發推文表示，Whatsapp 還允許用戶生成群組邀請多個預覽連結，這可能讓搜尋引擎爬蟲程式可以辨識這些連結，並為之後的搜尋建立索引。即便此漏洞在去年被公開後已由 Whatsapp 修復，如今問題再次浮出水面。他進一步補充說，WhatsApp 很快反應進行處理，在凌晨時將其所有群組邀請和個人資料連結從 Google 搜尋中刪除。

想想實在非常毛骨悚然，大眾簡單的在 Google上就能搜尋到 WhatsApp 上所建立私人群組，可以取得連結並加入。接著，就能近一步看到群組成員以及他們的電話號碼和頭貼照片，即便已經修復漏洞，聽起來還是讓人不寒而慄，個資暴露在光天化日之下，且是一般人而非專業駭客就能潛入群組與取得個資，被誰查看都無從得知。

WhatsApp 過去都是以安全性受讚譽，標榜在個人訊息都預設為端對端加密保護，讓用戶不用擔憂駭客與不法之徒的侵擾，以隱私和安全性的 DNA 自豪，近日，WhatsApp 在個資上持續惹議上身，上週 WhatsApp 向用戶發送隱私條款更新通知，WhatsApp 宣布更新隱私條款要求用戶與 Facebook 共享數據，並取消「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項，更新將於 2 月 8 日生效。如今，要繼續使用的用戶，只能接受，不過也就得更加小心謹慎了！