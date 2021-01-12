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WhatsApp迫分享資料給臉書 土耳其出手攔下

中央社 / 安卡拉11日專電
通訊軟體WhatsApp強制用戶同意分享帳戶資料給母公司臉書公司。 美聯社
通訊軟體WhatsApp強制用戶同意分享帳戶資料給母公司臉書公司。 美聯社

通訊軟體WhatsApp強制用戶同意分享帳戶資料給母公司臉書公司。土耳其競爭事務主管機關競爭局11日就此對兩家公司展開調查，並勒令於調查結束前不得分享資料。

WhatsApp於7日更新隱私條款，啟動App時跳出對話框指出，使用者須按下「同意」接受將包括電話號碼和手機所在位置等資料分享給臉書公司（Facebook），2月8日起才能繼續使用WhatsApp。

獨立新聞網站Bianet報導，競爭局（CompetitionBoard）11日宣布，就WhatsApp更新隱私條款做法是否違反「競爭保護法」中避免企業濫用巿場主導地位的規範，對WhatsApp和臉書啟動正式調查。

競爭局在書面聲明中指出，由於可能造成無法彌補的損失，即使已經取得用戶同意，在調查結論出爐前，WhatsApp不得分享資料。

與此同時，臉書也必須停止分享用戶資料，並且對所有用戶公告相關做法。

WhatsApp是土耳其人最常使用的即時通訊應用程式，更新隱私條款的做法引發土耳其用戶反彈而發起抵制，「#刪WhatsApp」（#WhatsAppSiliyoruz）主題標籤已經成為社群媒體上最熱門話題一。用戶並以實際行動下載本土通訊軟體BiP、Dedi，以及其他應用程式Signal和Telegram。

土耳其 社群媒體 WhatsApp 臉書

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