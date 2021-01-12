WhatsApp迫分享資料給臉書 土耳其出手攔下

不知道獺友們有沒有遇過跟我一樣的狀況，好不容易打完一篇文章，最後發現整篇的某個字詞全都打錯，如果要一個一個字改，不僅需要花一些時間，還可能漏改到，但其實 Word 有個很方便的「批量修改」功能，可以直接幫你搜尋要更改的字詞，一次改掉，而且超級簡單的，只需要按一個快捷鍵就可以了，快一起來看看如何使用吧

2021-01-08 15:33