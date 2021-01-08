聽新聞
test
0:00 / 0:00
Word必學「批量修改」小技巧！按下快捷鍵三步驟就能整篇修改
學起來～
不知道獺友們有沒有遇過跟我一樣的狀況，好不容易打完一篇文章，最後發現整篇的某個字詞全都打錯，如果要一個一個字改，不僅需要花一些時間，還可能漏改到，但其實 Word 有個很方便的「批量修改」功能，可以直接幫你搜尋要更改的字詞，一次改掉，而且超級簡單的，只需要按一個快捷鍵就可以了，快一起來看看如何使用吧
▼我就直接拿之前寫過的文章來做範例，例如我在文章中把 HomePod mini 的大小寫寫錯，想要改的話只需要按下 control + H，Word 就會從左邊跳出一格「搜尋及取代」的欄位
▼接著在第一格打上你原本的字詞、第二格打上修改後的字詞，再按下「全部取代」
▼確認取代後就完成啦
是不是很簡單？就算是超長的文章，也不用一個一個改到眼花了，下次遇到這樣的狀況就試試這個小技巧吧～
《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言