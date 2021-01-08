Word必學「批量修改」小技巧！按下快捷鍵三步驟就能整篇修改

學起來～

不知道獺友們有沒有遇過跟我一樣的狀況，好不容易打完一篇文章，最後發現整篇的某個字詞全都打錯，如果要一個一個字改，不僅需要花一些時間，還可能漏改到，但其實 Word 有個很方便的「批量修改」功能，可以直接幫你搜尋要更改的字詞，一次改掉，而且超級簡單的，只需要按一個快捷鍵就可以了，快一起來看看如何使用吧

▼我就直接拿之前寫過的文章來做範例，例如我在文章中把 HomePod mini 的大小寫寫錯，想要改的話只需要按下 control + H，Word 就會從左邊跳出一格「搜尋及取代」的欄位

▼接著在第一格打上你原本的字詞、第二格打上修改後的字詞，再按下「全部取代」

▼確認取代後就完成啦

是不是很簡單？就算是超長的文章，也不用一個一個改到眼花了，下次遇到這樣的狀況就試試這個小技巧吧～

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》