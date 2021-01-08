五個Safari小技巧大公開！教你快速切換瀏覽紀錄、常用網站加入封面、一鍵速關分頁

我最喜歡直接把網站加到主畫面的功能，好快、好懶、好方便

相信使用 iPhone 的大家每天一定都有機會打開 Safari 吧，其實 Safari 除了拿來瀏覽網站之外，還有一些實用小功能，這邊就和獺友們分享五個我覺得超實用的 Safari 小訣竅，常用 Safari 的獺友們一起把這些小技巧學起來吧！

一次關閉所有分頁

不曉得大家會不會和我一樣，常常開了很多分頁但最後都忘記關，到最後只好一個一個往左滑掉關閉分頁，其實還有一個更簡單的方法，可以一次關閉所有的分頁！

▼首先，先長按右下角的「分頁鍵」，接著選擇「關閉 9 個標籤頁」

▼按下「關閉 9 個分頁」後，就可以快速的把全部的分頁都關掉啦，接著可以選擇要不要設定排程，讓系統自動幫你清理分頁，詳細的操作方法可以參考宇恩之前寫的 Safari 分頁排程關閉教學唷

快速找到關閉的分頁

如果不小心手殘誤關到原本不想關的分頁要怎麼辦呢？這時候可以先按著下方的「分享鍵」，進到分頁畫面後，再長按中間的「 + 」，就會看到最近關閉的標籤頁囉！

快速切換瀏覽紀錄

平常在瀏覽網站的時候，可能偶爾會想要去查看上一頁，或是上上一頁的內容，我以前都是慢慢的一步一步按「上一頁」來找瀏覽紀錄，但其實只要長按「上一頁」，就可以快速看到瀏覽網站的歷史紀錄啦～

同樣道理，如果回顧到一半，想往後翻其他的分頁，也只要長按「下一頁」就可以自動看到後面許多的瀏覽紀錄囉

將常用網站直接加到主畫面

這邊要分享一個 Henley 覺得最實用的功能，像我早上都固定會用 Safari 看新聞，但每天一大早要打開一個一個分頁（如果不小心按掉還要重新搜尋），實在有點麻煩，其實可以有一招可以簡單把常用網站加到主畫面！

▼步驟很簡單，只要進入你想加入的分頁，點選下面的「分享」鍵，再點選「加入主畫面」

▼接著可以自行輸入分頁的名稱，再按下新增，這個分頁就會被加到主畫面啦

這樣如果平常想要瀏覽常用網站的時候，就不用千里迢迢（？）點進 Safari 尋找想看的頁面，可以直接在主畫面快速進入自己想看的網站，這功能對我來說，真的超級方便！（懶人的福音）

閱讀模式的使用

最後要跟大家分享的就是「閱讀模式」，相信大家平常看新聞或看文章，難免會看到一些廣告對吧，如果不想被凌亂的廣告打擾，其實可以把網頁調整成「閱讀模式」，讓整個網頁呈現純文字 + 圖片的單純形式

▼操作方法也很簡單，只要點選分頁左上方的「 A 」，點選「顯示閱讀器顯示方式」，就能成功開啟閱讀模式囉，還可以選擇喜歡的字體和背景顏色

▼登愣，切換成閱讀模式後，廣告們就都通通不見囉，整個分頁瞬間只剩下文字和圖片們，還可以依照個人喜好換成喜歡的字體和背景顏色，我覺得閱讀模式蠻適合在閱讀長文時開啟的～！（可能會讓眼睛舒服一點）

以上就是五個 Safari 的使用小技巧啦，你也常常會忘記關分頁，導致最後佔用到裝置記憶體嗎？善用這些小技巧，成為朋友中最會用 Safari 的人！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》