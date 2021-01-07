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終究躲不掉！WhatsApp更新隱私條款 要求用戶與Facebook共享數據

聯合新聞網 / INSIDE
WhatsApp 隱私條款更新後，「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項也被取消。 美聯社
WhatsApp 隱私條款更新後，「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項也被取消。 美聯社

WhatsApp 隱私條款更新後，「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項也被取消了！

本週，我們報導了 WhatsApp 這款標榜安全加密的通訊軟體，面對蘋果新隱私政策的問題，提出 WhatsApp 與臉書共享元資料的隱憂。而就在今日，WhatsApp 正式宣布更新隱私條款要求用戶與 Facebook 共享數據，並取消「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項！

WhatsApp 用戶今日開始收到有關服務的新條款和隱私政策應用程式內通知。如下截圖所示，其中主要三項關鍵更新，將會影響 WhatsApp 處理用戶數據的方式，像是企業使用 Facebook 服務來儲存和管理 WhatsApp 的模式等。

更重要的是，WhatsApp 不久將與 Facebook 有更多緊密合作，提供臉書相關產品的更深入的數據資料。這些更新將於 2 月 8 日生效，如果用戶希望繼續使用 WhatsApp，那恐怕別無選擇，只能接受這些更新了！

事實上，這次的更新是延續去年七月的更新條款，然而，過去的更新中，WhatsApp 為用戶提供了「不與 Facebook 共享您的 WhatsApp 帳戶資料」的選項。但在最新更新中，WhatsApp 取消了這個選項。也就是說，身為用戶的我們，如果要繼續使用，就得乖乖接受新的條款和隱私政策。如果你同意更改，也需要注意一下，WhatsApp 將與 Facebook 共享的資料有哪些。

根據官方釋出資料，WhatsApp 與 Facebook 共享的資料包括用戶的帳戶註冊資料（例如用戶的電話號碼）、交易數據，其他與服務有關的資訊，用戶使用臉書的服務時如何與其他人，包含與聯絡人或商家互動的資料、行動裝置設備資料、用戶 IP 位址，並可能包含在隱私政策列為「我們搜集的資料」項目中的其他部分，也將透過通知並獲得用戶同意後取用其他資料。

WhatsApp 祭出新隱私政策，顯示出與 Facebook 之間更多一致的目標，試圖讓所有服務為用戶提供更多整合性的體驗。然而，當官方宣稱這些更新可能會幫助並提供給用戶「更好」的服務，比如改善基礎建設和安全系統、打擊垃圾郵件、濫用行為、侵權活動時，身為用戶也許會增添更多關於隱私的疑慮。臉書針對 Messenger、WhatsApp 和 Instagram 上的政策，「以隱私為中心的願景」來說，目前看起來不是一個好現象。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

WhatsApp Facebook 更新

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