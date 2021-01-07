終究躲不掉！WhatsApp更新隱私條款 要求用戶與Facebook共享數據

WhatsApp 隱私條款更新後，「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項也被取消了！

本週，我們報導了 WhatsApp 這款標榜安全加密的通訊軟體，面對蘋果新隱私政策的問題，提出 WhatsApp 與臉書共享元資料的隱憂。而就在今日，WhatsApp 正式宣布更新隱私條款要求用戶與 Facebook 共享數據，並取消「不與 Facebook 共享 WhatsApp 帳戶資料」的選項！

WhatsApp 用戶今日開始收到有關服務的新條款和隱私政策應用程式內通知。如下截圖所示，其中主要三項關鍵更新，將會影響 WhatsApp 處理用戶數據的方式，像是企業使用 Facebook 服務來儲存和管理 WhatsApp 的模式等。

更重要的是，WhatsApp 不久將與 Facebook 有更多緊密合作，提供臉書相關產品的更深入的數據資料。這些更新將於 2 月 8 日生效，如果用戶希望繼續使用 WhatsApp，那恐怕別無選擇，只能接受這些更新了！

事實上，這次的更新是延續去年七月的更新條款，然而，過去的更新中，WhatsApp 為用戶提供了「不與 Facebook 共享您的 WhatsApp 帳戶資料」的選項。但在最新更新中，WhatsApp 取消了這個選項。也就是說，身為用戶的我們，如果要繼續使用，就得乖乖接受新的條款和隱私政策。如果你同意更改，也需要注意一下，WhatsApp 將與 Facebook 共享的資料有哪些。

根據官方釋出資料，WhatsApp 與 Facebook 共享的資料包括用戶的帳戶註冊資料（例如用戶的電話號碼）、交易數據，其他與服務有關的資訊，用戶使用臉書的服務時如何與其他人，包含與聯絡人或商家互動的資料、行動裝置設備資料、用戶 IP 位址，並可能包含在隱私政策列為「我們搜集的資料」項目中的其他部分，也將透過通知並獲得用戶同意後取用其他資料。

WhatsApp 祭出新隱私政策，顯示出與 Facebook 之間更多一致的目標，試圖讓所有服務為用戶提供更多整合性的體驗。然而，當官方宣稱這些更新可能會幫助並提供給用戶「更好」的服務，比如改善基礎建設和安全系統、打擊垃圾郵件、濫用行為、侵權活動時，身為用戶也許會增添更多關於隱私的疑慮。臉書針對 Messenger、WhatsApp 和 Instagram 上的政策，「以隱私為中心的願景」來說，目前看起來不是一個好現象。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》