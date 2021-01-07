微軟員工DIY設計Microsoft Teams靜音按鈕 按下去別人就聽不見你的聲音
COVID-19 疫情影響，全球興起在家工作，視訊會議也成為潮流。儘管視訊很方便，網路也有傳出多則與視訊相關的尷尬新聞，像是視訊過程中其他人聽見寵物叫聲、電視聲音或奇怪聲音…等。
為了避免視訊被聽到尷尬的聲音，Microsoft 微軟專案經理 Jennifer Fox 設計了一個「靜音按鈕」，只要按下這顆按鈕，在 Microsoft Teams 視訊過程中麥克風會自動靜音，其他人也就聽不到你的聲音，除非再按一次按鈕打開麥克風。
這顆按鈕並不是鍵盤按鍵，而是一顆紅色的警示按鈕，只要按下按鈕就能啟動「CTRL + Shift + M」快捷鍵讓麥克風變靜音狀態。
Jennifer Fox 也在 Instructables 網站上分享這顆按鈕 DIY 製作方法，而且即使是初學者也能自己 DIY，整個製作過程大約 5 分鐘到 10 分鐘左右，花費金額大約只要 30 美元、約新台幣 840 元左右。
其中最主要也是最貴的零件是「Adafruit Circuit Playground Express (CPX) 和 microUSB 連接線」，光在美國就要 29.95 美元。
另外，還要準備一個 9.5cm × 9.5cm × 6.5cm 的紙箱或木盒、兩條雙頭鱷魚夾、Big Dome Push Button 電玩按鈕。
整個 DIY 過程，Jennifer Fox 完全沒藏私，甚至還將執行靜音的程式碼公開在 GitHub網站 網站上，有興趣的朋友可以先把材料準備好，然在家自己 DIY 試試唷！
按我前往「Microsoft Teams Mute Button」 DIY 網站
圖片及資料來源：Makers Microsoft
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
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