有螢幕錄影需求用 OBS 就對了！一鍵搞定不用找破解軟體
要進行電腦上的螢幕錄影有許多方式，既有第三方軟體可選，Windows亦有內建功能能夠達成。
但是，絕大部分錄影軟體都有著時長、浮水印或者其他功能限制。筆者認為，最快速、最簡便的螢幕錄影方法，莫過於直播軟體 OBS。OBS 雖然操作看似複雜，但免費、無限制、設定選項多元的各種優勢，拿來單純為螢幕錄影而使用可以說是再好不過。
步驟1.
下載並安裝 OBS Studio 後，建議重新啟動電腦再開啟軟體，接著點選主畫面右邊的「設定」。
步驟2.
開啟設定視窗後，由於我們需要調整錄影相關選項，所以請點選左邊的「輸出」分頁。
步驟3.
將最上方的「輸出模式」切換成「簡易」，「串流」區塊的選項則不要進行任何更動。
步驟4.
在「錄影」區塊的「錄影路徑」右邊點選「瀏覽」，指定螢幕錄影檔案要儲存的資料夾位置。
步驟5.
接著在「錄影畫質」部分，建議選擇「高畫質」或「近乎無損畫質」即可，視個人電腦效能而定。
步驟6.
在「錄影格式」選項中，建議選擇「mp4」可擁有較佳的相容性，透過通訊軟體傳送或上傳影音網站也比較方便。
步驟7.
編碼器部分建議維持「軟體編碼（x264）」，維持相容性外也降低電腦資源消耗，最後則按下「確定」設定完畢。
步驟8.
回到 OBS 主畫面，在來源區塊按下「＋」號，跳出清單後點選「顯示器擷取」選項。
步驟9.
接著可以為來源畫面進行命名，記得勾選「顯示來源」後按「確定」。
步驟10.
於屬性視窗可自由勾選是否要「擷取游標」，若電腦擁有內顯和獨顯，或者配備兩張顯示卡以上，請追加勾選「多顯示卡相容性」並按「確定」。
步驟11
完成後在上方的預覽視窗中，應該就會看見 OBS 抓取了整個螢幕的輸出畫面；點選右邊的「開始錄製」進行錄影。
步驟12.
錄影過程中若按「暫停」圖示，恢復錄影後 OBS 會合併多段為單一檔案；要結束錄影則按「停止錄製」即可。
《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》
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