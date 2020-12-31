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LINE台灣愛用新功能 聊天室分類奪冠

中央社 / 台北31日電

根據通訊軟體LINE內部2019年12月到2020年11月統計數據，台灣用戶愛用新功能由「聊天室分類」奪冠，第2名是能夠兼顧效率與禮貌的「無聲訊息」，第3名則是可以秒回貼圖的「貼圖鍵盤分類」。

LINE團隊觀察，今年用戶最需要、也最有感的新功能，就是讓訊息更好找、讓回覆更輕鬆、能增進溝通效率的聊天室相關功能。上榜的新功能都是台灣用戶使用率特別高於其他地區的，可以一窺台灣用戶的使用偏好。

今年台灣用戶最愛使用的LINE新功能「聊天室分類」可以將訊息自動分類為好友、群組、官方帳號與社群，每個分類中還可以釘選聊天室，讓手機介面能夠更充分運用，也更容易找到常用聊天室。台灣用戶使用「聊天室分類」人數為其他地區的2倍以上。

第2名「無聲訊息」功能需要手動在LINE Labs中啟用，之後輸入訊息並長按傳送鍵，就會出現無聲訊息的選項。點選無聲訊息後傳送，在接收者手機上不會發出提示音，適用情境像是傳送者考慮時間已晚或擔心打擾。在台灣每天傳送與接收的訊息數量為10億則，其中1500萬則（占1.5%）是以無聲訊息傳送。

台灣用戶最愛用新功能第3名「貼圖鍵盤分類」可以快速回覆對應情緒的貼圖，例如開心、謝謝、拜託等。用戶擁有的貼圖越多，點選每個情緒類別時會看到更多貼圖。每個人看到的分類多寡，會因擁有貼圖的數量與內容而不同。

第4到10名的愛用LINE新功能依序為自動備份、LINE社群、生日好友、OCR（光學字元辨識）圖片轉文字、訊息強調、新版LINE錢包、新版個人檔案。

貼圖 LINE

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