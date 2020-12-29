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貓奴們看過來！喵語翻譯App「MeowTalk」讓你一秒聽懂喵皇聖旨

聯合新聞網 / 電獺少女

家裡有養貓的獺友們快來試試

貓奴們是不是常常不曉得每次貓咪叫時是想表達什麼，到底是肚子餓了，還是在說自己心情好？美國科技公司 Akvelon 透過人工智慧技術，研發出一款可以翻譯喵語的 App「MeowTalk」，以後奴才們就不必猜測喵皇的心意了（方便大家可以直接把罐罐奉上）

Akvelon 的工程師 Javier Sanchez 根據自己以前在亞馬遜開發語音助理 Alexa 的經驗研發出「MeowTalk」這款 App，它可以分析 13 種不同含義的貓叫聲，包含生氣、肚子餓、想睡覺、想主人惹等等。Sanchez 透露，每隻貓咪肚子餓時發出的叫聲都不同，飼主幫貓咪建檔後，MeowTalk 會根據人工智慧的學習機制，搜集、判斷貓咪叫聲背後的意義，不過也是要等到貓咪發出叫聲才能判斷牠到底是肚子餓或只是在無病呻吟，接下來就來跟大家分享我實際用過的心得！

（圖片來源：Twitter

下載完 MeowTalk 後，首先要先幫貓咪建檔！在下方選擇「Cat」，然後再點選右上角「Add a Cat」就完成囉，除了打上貓的名字外，還可以選擇貓咪的生日（私心覺得 MeowTalk 的貓咪圖案也畫得太萌了吧，完全融化）

接著，在下方選擇「Talk」，然後輕輕的把手機移到貓咪旁邊，等牠開始叫，長按畫面中間的橘色圓圈，系統就會讀取貓叫聲，判斷牠到底是想表達什麼意思了！（記得要把麥克風的權限打開唷～～）

等到貓咪「喵～」之後，我和朋友馬上把手機拿過去收音，過幾秒 MeowTalk 顯示就牠「正在狩獵」，而貓咪發出呼嚕聲時，MeowTalk 則會顯示牠「現正休息中」（好，想睡多久都給你睡），如果是因為吵著要出房間門的樣子，或肚子餓而發出的尖銳叫聲，就會顯示「我很痛苦」（馬上幫你開門，遞上罐罐）

反覆測試之後發現，MeowTalk 真的會根據貓咪發出不同的叫聲來翻譯（我本來以為測十次可能真的會得到十次「I’ m in love」結果一次都沒有測出這句），另外，MeowTalk 真的只會對貓叫聲有反應唷，如果主人自己學貓叫想測看看是沒～有～辦～法的

是不是很有趣呢，這樣一來就不用翻譯喵皇的聖旨啦～雖然不知道測出來的結果到底正確性如何，但有興趣的獺友不妨還是可以下載來玩玩看，也歡迎大家把測試結果跟我們分享囉！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

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