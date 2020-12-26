飽受中共壓力…蘋果中國區App Store 一口氣下架數千款遊戲App

本月稍早，蘋果告訴中國區開發者，付費遊戲和應用內購（In-app purchase）的遊戲必須在 12月 31 日之前提交政府許可證明。

由於中國對手機應用、遊戲規定越來越嚴格，同時蘋果在中國區 App Store 一直都以「遵守當地法律」為主，並在稍早移除數 App Store 上數千款 App。

而根據《華爾街日報》報導，蘋果在本月警告中國開發者，中國的付費遊戲將面臨新一波大掃蕩。

在中國對網路服務加強監管的壓力之下，開發者也面臨了更嚴厲的內容控管與審查制度，本月中國國家網信辦公室宣布下架 Tripadvisor 等其他 100 多款應用程式，稱這些應用程式已違法，但卻也未詳細說明 Tripadvisor 或其他多數來自中國開發者的內容到底違反哪些事項。對此，Tripadvisor 拒絕置評。

事實上從今年八月開始，蘋果在中國 App Store 大規模下架應用程式，三天內就下架三萬多款應用程式，其中有兩萬八千款為遊戲。這是源自於今年七月開始，蘋果就向遊戲開發商寄出信件，要求開發者提供「版號相關文件」，若是沒有按照規定將遭到下架。

中美關係讓開發者受阻？今年 App 掃蕩更加速

本月稍早，蘋果在一份備忘錄中告訴開發者，付費遊戲和應用內購（In-app purchase)的遊戲必須在 12月 31 日之前提交政府許可的證明。

諮詢公司 ChinaInApp 執行長 Rich Bishop 表示：據了解實際上在廣大的遊戲開發商中只有一小部分能夠獲得批准。他認為，中美關係局勢緊張，連帶讓開發者將更難取得許可證。

根據 Sensor Tower 的資料顯示，去年蘋果在中國區 App Store 上架約 272,000 款遊戲。但到 2020 年，中國區 App Store 刪除了至少 94,000 款遊戲，遠遠超過去年刪除的25,000 款。

根據一份研究顯示，蘋果中國 App Store 上所刪的應用程式中，幾乎有三分之一與人權主題有關，例如藏傳佛教、香港抗議以及同性戀或跨性別權等主題，而 5％涉及色情內容、賭博，另一大部分是遊戲。

然而蘋果還是受到不少抨擊，不少評論對蘋果遵守中國的決定提出質疑，認為根本執行長蒂姆·庫克（Tim Cook）主張言論自由、隱私權和人權的論調相反。但同時這並不是蘋果一家公司所面臨到的問題，先前蘋果與 Google 都下架香港抗議活動相關的應用程式如港警追蹤地圖服務等，不過後來也都重新上架。

蘋果在中國一方面要滿足使用者需求，同時還必須遵守中共法規，這得考驗中國區 App Store 的審查制度了。

《本文作者 Anny，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》