快訊

物流司機大普篩？英國求情法國的「變種病毒－大陸封鎖令」

廣明證實子公司女員工確診！ 影響尾盤股價大跌5.05%

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又是Chrome！工程師驚爆：沒開瀏覽器也會拖慢系統 移除是唯一解法

聯合新聞網 / 綜合報導
路透
路透

Chrome過度消耗系統資源的問題，一直以來都讓人詬病，但問題可能更加嚴重！國外一名開發人員最近指出，chrome瀏覽器中有一個負責更新軟體的後門程式「Keystone」，不管使用者有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢系統速度，且唯有徹底移除才能解決。

網站原作者布里切爾（Loren Brichter）說，一開始，他發現他的16吋Mac筆電跑的越來越遲鈍，他便打開「系統監視器」查看，並發現只有「WindowServer」這個系統程式佔用了很多的系統資源，但怎麼找都找不到問題所在。

經過一番追查，他發現他不久前安裝的Chrome有個「keystone」程式在不正常運作，他把chrome瀏覽器刪掉，並將keystone移除後，電腦便奇蹟似的回復。原來keystone是一個讓軟體保持更新的程式，但他不像一般更新程式，會詢問使用者意願後才更新。而是將自己隱身在系統程式之中，且可能因為程式本身錯誤，他會持續拖慢速度，直到使用者將他刪掉。

布里切爾同時也提供在Mac系統中刪除Keystone的方法：

先將Chrome關閉，拖進垃圾桶後把垃圾桶清空。在Finder資料夾中「前往資料夾」中輸入/Library，檢查LaunchAgents、LaunchDaemons、Application Support、Caches、Preferences等資料夾，刪掉所有跟Google Chrome以及Keystone有關的內容。

然後再到~/Library資料夾（前面多了一個~），檢查LaunchAgents、LaunchDaemons、Application Support、Caches、Preferences這幾個資料夾內容，同樣將相關內容都刪掉以後重新開機。

Chrome Google macOS

延伸閱讀

讓老舊PC能藉由Chrome OS復活的Neverware 由Google出資收購

蘋果傳最快明春推下一代Mac晶片 目標超越英特爾

搭載Apple M1處理器的Mac mini拆解曝光 RAM和硬碟容量無法自行升級

新版Chrome更省電 電力使用時間可延長1小時以上

相關新聞

又是Chrome！工程師驚爆：沒開瀏覽器也會拖慢系統 移除是唯一解法

Chrome過度消耗系統資源的問題，一直以來都讓人詬病，但問題可能更加嚴重！國外一名開發人員最近指出，chrome瀏覽器中有一個負責更新軟體的後門程式「Keystone」，不管使用者有沒有開啟瀏覽器，都會持續運行並拖慢系統速度，且唯有徹底移除才能解決。

讓老舊PC能藉由Chrome OS復活的Neverware 由Google出資收購

過去以CloudReady軟體服務，讓使用者能在老舊PC安裝Chrome OS作業系統的Neverware，目前已由Google出資收購。

Firefox瀏覽器版號84將支援蘋果M1處理器 啟動速度提升2.5倍

Mozilla稍早釋出版號84的穩定版Firefox瀏覽器更新，主要更新則是加入原生支援蘋果以Arm架構打造的M1處理器運作環境。

你發現LINE從深綠變淺綠了嗎？ 網神回：「老了就退色了！」

科技發展快速，手機使用越來越普及，各種社群軟體、追劇、網購APP等大大豐富了我們的生活。有網友分享，她常用的社群軟體LINE自動更新後，發現原先螢光綠配色的LOGO竟變成了淺綠色，文章發布後引起網友熱烈回應。

LINE耶誕限定特效又來了！虛擬人像、表情圖示都有驚喜

耶誕節的腳步越來越近，LINE也再度推出期間限定的聊天室特效，今年新推出的Q版虛擬人像也同步推出超級應景的耶誕服裝可以換...

隨著iOS 14.3正式版本釋出 蘋果也在App Store啟用全新隱私政策

如同先前蘋果預告將採用全新隱私政策，在稍早釋出的iOS 14.3正式版本更新中，蘋果也在App Store啟用全新隱私政策，讓使用者能一目了然所有App如何取用個人隱私內容。

蘋果App Store新增隱私標籤

蘋果公司14日表示，已開始在應用程式商店App Store頁面新增「隱私標籤」，註明各應用程式（App）會如何蒐集用戶個...

蘋果App Store更新隱私權資訊 解密App收集數據

蘋果應用程式商店App Store頁面今天新增隱私權資訊，包含由開發者報告的App隱私權辦法摘要，協助使用者得到更多透明...

最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

英國 IT 資產回收公司 Computer Disposal Limited 最近發表了一項統計，他們透過分析 2020 年 Google 搜尋的資料，將「軟體名稱」與「torrent」（BT 種子）、「免費下載」（download free）等關鍵字交叉配對後，找出英國當地使用者最常盜版的應用程式，究竟有著哪些軟體。

鴻蒙OS 2.0手機開發者Beta版 16日北京發布

華為消費者BG軟體部總裁王成錄14日在官方微博上宣布，將於12月16日在北京發布HarmonyOS 2.0手機開發者Be...

微軟開始在開發預覽版本讓Windows on Arm裝置 可模擬執行64位元應用程式

如先前預告，微軟終於在針對開發者提供的Windows Insider Program釋出Windows 10 Build 21227版本更新，其中加入支援Arm 64位元架構處理器環境的x64模擬功能，藉此讓Windows on Arm架構設計裝置可以模擬x86架構64位元設計應用程式，並且能取用更多記憶體資源。

供越獄破解iOS裝置下載App的Cydia 控訴蘋果違反市場壟斷

過去伴隨iOS作業系統越獄破解，提供眾多未在App Store上架App的Cydia，稍早委任位於洛杉磯的律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan向蘋果提出訴訟，指控蘋果藉由App Store壟斷市場，剝奪消費者取得App內容，以及開發者選擇提供App內容服務平台的權益。

熱門新聞

又是Chrome！工程師驚爆：沒開瀏覽器也會拖慢系統 移除是唯一解法

傳聞中的「i Car」明年第三季亮相？蘋果開始要求台灣車零件商備貨

Intel在CES 2021將曝光新品細節！AMD、NVIDIA也會有新品問世

Opensignal台灣5G體驗報告出爐 遠傳奪下載速度雙冠王

Nexstgo宣布引進新款VAIO FE系列輕薄筆電 對應全天候使用需求

LINE貼圖年度排行榜 「我就爛、像極了愛情」入列流行語金句

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。