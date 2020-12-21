聽新聞
test
0:00 / 0:00
讓老舊PC能藉由Chrome OS復活的Neverware 由Google出資收購
過去以CloudReady軟體服務，讓使用者能在老舊PC安裝Chrome OS作業系統的Neverware，目前已由Google出資收購。
而併入Google體系後，Neverware所打造的CloudReady軟體服務將可提供更完整的Chrome OS作業系統功能，同時也能獲得Google更完整的技術支援。
另一方面，Neverware既有客戶合作模式，將不會受到此次收購影響，同時也不會調整CloudReady軟體服務價格，即便先前已經與Neverware簽訂長約合作的客戶，依然可以按照原本簽訂合約項目提供服務。
這樣的收購，將更有利於Google推廣Chrome OS作業系統應用，同時也能讓更多老舊PC可以藉由Chrome OS作業系統再次被妥善使用，至於目前藉由CloudReady軟體服務使用Chrome OS作業系統的老舊PC裝置，預期也能獲得Google技術支援下，讓更多裝置也能使用Google Play服務內容，因此對於Google而言，收購Neverware將是一筆划算交易。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言