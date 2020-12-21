讓老舊PC能藉由Chrome OS復活的Neverware 由Google出資收購

過去以CloudReady軟體服務，讓使用者能在老舊PC安裝Chrome OS作業系統的Neverware，目前已由Google出資收購。

而併入Google體系後，Neverware所打造的CloudReady軟體服務將可提供更完整的Chrome OS作業系統功能，同時也能獲得Google更完整的技術支援。

另一方面，Neverware既有客戶合作模式，將不會受到此次收購影響，同時也不會調整CloudReady軟體服務價格，即便先前已經與Neverware簽訂長約合作的客戶，依然可以按照原本簽訂合約項目提供服務。

這樣的收購，將更有利於Google推廣Chrome OS作業系統應用，同時也能讓更多老舊PC可以藉由Chrome OS作業系統再次被妥善使用，至於目前藉由CloudReady軟體服務使用Chrome OS作業系統的老舊PC裝置，預期也能獲得Google技術支援下，讓更多裝置也能使用Google Play服務內容，因此對於Google而言，收購Neverware將是一筆划算交易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》