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Firefox瀏覽器版號84將支援蘋果M1處理器 啟動速度提升2.5倍
Mozilla稍早釋出版號84的穩定版Firefox瀏覽器更新，主要更新則是加入原生支援蘋果以Arm架構打造的M1處理器運作環境。
依照Mozilla說明，版號84的Firefox瀏覽器在M1處理器硬體環境下運作，相比透過模擬相容方式的Firefox 83瀏覽器有顯著執行速度提升，其中在啟動速度加快2.5倍以上，同時在SpeedoMeter 2.0測試下的網路應用服務響應速度更提升兩倍左右。
另外，Mozilla也說明在Firefox瀏覽器採用的網頁渲染工具已經相容macOS Big Sur作業系統環境使用，同時也開放Linux、GNOME、X11 (X Windows)環境使用網頁渲染工具，藉此加快網頁瀏覽效率。
配合Adobe確定從明年起不再更新Flash Player產品，Mozilla也強調版號84的Firefox瀏覽器將會是最後一版支援Flash內容播放版本。
而即便加入相容M1處理器運作環境，Mozilla依然推薦使用者在Intel處理器環境使用新版瀏覽器，強調能獲得較完整的應用功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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