對應M1處理器使用的Parallels Desktop 釋出第一版預覽版本

日前透露對應蘋果M1處理器使用的Parallels Desktop將會在明年推出消息後，Parallels宣布釋出第一版預覽版本。

由於是第一版預覽版本，因此在功能上自然會有諸多限制，例如目前無法在虛擬環境中安裝對應x86硬體架構的作業系統，例如現有Windows 10，僅能對應Arm架構原生容作業系統。

另一方面，目前也還無法相容Arm 32位元架構應用程式，而虛擬環境目前也還無法執行暫停、恢復，或是以快照形式暫存先前執行狀態，甚至也無法直接關閉虛擬環境執行視窗，必須將虛擬環境執行的作業系統「關機」才能關閉。

從目前來看，第一版預覽版本幾乎可視為展示為主，暫時還談不上實用階段，因此還是要等Parallels後續釋出更新版本才能確認實際應用情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》