快訊

年賺8.3億！9歲男童穩坐最高收入YouTuber寶座3年

基隆新北豪雨！台北宜蘭大雨 熱低壓有成颱趨勢

對應M1處理器使用的Parallels Desktop 釋出第一版預覽版本

聯合新聞網 / 楊又肇

日前透露對應蘋果M1處理器使用的Parallels Desktop將會在明年推出消息後，Parallels宣布釋出第一版預覽版本

由於是第一版預覽版本，因此在功能上自然會有諸多限制，例如目前無法在虛擬環境中安裝對應x86硬體架構的作業系統，例如現有Windows 10，僅能對應Arm架構原生容作業系統。

另一方面，目前也還無法相容Arm 32位元架構應用程式，而虛擬環境目前也還無法執行暫停、恢復，或是以快照形式暫存先前執行狀態，甚至也無法直接關閉虛擬環境執行視窗，必須將虛擬環境執行的作業系統「關機」才能關閉。

從目前來看，第一版預覽版本幾乎可視為展示為主，暫時還談不上實用階段，因此還是要等Parallels後續釋出更新版本才能確認實際應用情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 Apple Silicon

延伸閱讀

晶片市場世紀大變革 蘋果積極甩開英特爾 高通

Qualcomm與Google深度合作 確保Android裝置安全性更新長達4年

Qualcomm更新Snapdragon 678處理器 滿足既有4G使用需求

暗示將推出Galaxy S21 三星透露新款Exynos處理器即將登場

相關新聞

你發現LINE從深綠變淺綠了嗎？ 網神回：「老了就退色了！」

科技發展快速，手機使用越來越普及，各種社群軟體、追劇、網購APP等大大豐富了我們的生活。有網友分享，她常用的社群軟體LINE自動更新後，發現原先螢光綠配色的LOGO竟變成了淺綠色，文章發布後引起網友熱烈回應。

Firefox瀏覽器版號84將支援蘋果M1處理器 啟動速度提升2.5倍

Mozilla稍早釋出版號84的穩定版Firefox瀏覽器更新，主要更新則是加入原生支援蘋果以Arm架構打造的M1處理器運作環境。

LINE耶誕限定特效又來了！虛擬人像、表情圖示都有驚喜

耶誕節的腳步越來越近，LINE也再度推出期間限定的聊天室特效，今年新推出的Q版虛擬人像也同步推出超級應景的耶誕服裝可以換...

隨著iOS 14.3正式版本釋出 蘋果也在App Store啟用全新隱私政策

如同先前蘋果預告將採用全新隱私政策，在稍早釋出的iOS 14.3正式版本更新中，蘋果也在App Store啟用全新隱私政策，讓使用者能一目了然所有App如何取用個人隱私內容。

蘋果App Store新增隱私標籤

蘋果公司14日表示，已開始在應用程式商店App Store頁面新增「隱私標籤」，註明各應用程式（App）會如何蒐集用戶個...

蘋果App Store更新隱私權資訊 解密App收集數據

蘋果應用程式商店App Store頁面今天新增隱私權資訊，包含由開發者報告的App隱私權辦法摘要，協助使用者得到更多透明...

最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

英國 IT 資產回收公司 Computer Disposal Limited 最近發表了一項統計，他們透過分析 2020 年 Google 搜尋的資料，將「軟體名稱」與「torrent」（BT 種子）、「免費下載」（download free）等關鍵字交叉配對後，找出英國當地使用者最常盜版的應用程式，究竟有著哪些軟體。

鴻蒙OS 2.0手機開發者Beta版 16日北京發布

華為消費者BG軟體部總裁王成錄14日在官方微博上宣布，將於12月16日在北京發布HarmonyOS 2.0手機開發者Be...

微軟開始在開發預覽版本讓Windows on Arm裝置 可模擬執行64位元應用程式

如先前預告，微軟終於在針對開發者提供的Windows Insider Program釋出Windows 10 Build 21227版本更新，其中加入支援Arm 64位元架構處理器環境的x64模擬功能，藉此讓Windows on Arm架構設計裝置可以模擬x86架構64位元設計應用程式，並且能取用更多記憶體資源。

供越獄破解iOS裝置下載App的Cydia 控訴蘋果違反市場壟斷

過去伴隨iOS作業系統越獄破解，提供眾多未在App Store上架App的Cydia，稍早委任位於洛杉磯的律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan向蘋果提出訴訟，指控蘋果藉由App Store壟斷市場，剝奪消費者取得App內容，以及開發者選擇提供App內容服務平台的權益。

Adobe發表最後一個Flash Player更新！「感謝20年來對網路世界的貢獻」

近日 Adobe 正式推送了中國大陸地區以外的最後一個 Flash Player 更新檔，官方也特地於發行版本說明文件中，感念 Adobe Flash 與各路開發人員，這 20 年來對網路世界的貢獻。

戰略轉變？華為下設基金投資國內晶片廠

由於美國的制裁，中國電信設備龍頭華為開始透過其設立的「哈勃基金」投資中國新興晶片企業，努力實現半導體領域的自給自足。不過...

熱門新聞

600公尺高空墜落 手機「奇蹟生還」網讚最佳防摔實測

年賺8.3億！9歲男童穩坐最高收入YouTuber寶座3年

iOS 14.3全新Apple ProRAW功能上線 攝影師第一手實測：厲害！

今年本土OTT戲劇排行榜 台劇成大黑馬拿下收視冠軍

iOS 14.3版本加入ProRAW選項 新北耶誕城實際拍攝體驗

用戶過少維護成本高 Twitter明年3月底關閉短影片服務Periscope

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。