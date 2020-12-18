Apple TV App將在明年登上更多Google TV裝置

在蘋果的Apple TV App陸續進駐三星、LG、Sony等連網電視品牌機種，同時也進入Xbox Series X、PlayStation系列家用電玩主機，以及Roku機上盒與亞馬遜Fire TV，稍早更由Google確認從明年起，所有搭載Google TV作業系統的裝置都能使用Apple TV App。

同時，從先前Google確認未來所有Android TV裝置都會逐漸更新換上Google TV作業系統，意味未來多數Android TV裝置都能使用Apple TV App，而不會僅局現侷限LG、Sony等品牌機種使用。

藉由與Google進一步合作，更意味蘋果將藉由更多Android裝置擴展Apple TV服務使用率，同時也能吸引更多人訂閱使用Apple TV+服務內容，並且增加蘋果投資拍攝的原創內容觀看率，進而實現增加服務內容營收目標。

除了擴大Apple TV App合作範圍，蘋果日前也與Google合作，將Apple Music也成為Google NEST智慧喇叭預設音樂播放選項，更早之前則同樣藉由更多Android手機推動Apple Music服務使用率。

而使用者也能藉由Google Assistant數位助理服務，配合聲控操作功能尋找特定音樂，或是影片內容。但此項服務目前還是僅先在美國境內提供使用，其他地區的Google Assistant數位助理服務則尚未開放支援。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》