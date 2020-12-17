你發現LINE從深綠變淺綠了嗎？ 網神回：「老了就退色了！」

科技發展快速，手機使用越來越普及，各種社群軟體、追劇、網購APP等大大豐富了我們的生活。有網友分享，她常用的社群軟體LINE自動更新後，發現原先螢光綠配色的LOGO竟變成了淺綠色，文章發布後引起網友熱烈回應。

一名女網友於社群平台《Dcard》上發文表示，她的LINE在晚間自動更新了，但對於LINE一直以來的更新變動都沒有什麼感覺，甚至不會發現系統已經更新，但這次的更新卻讓原PO很有感，讓她不禁直呼「我的LINE變色了！整個淺掉了」

對於LINE這次的更新，原PO表示，雖然這次的更新對她而言沒有太大影響，但原始的LINE綠色有種回憶、老朋友的感覺，而現在的淺綠色則有「新鮮人」的感覺。

有網友詼諧表示，「完了！我怎麼看不出來深淺，我眼睛黃斑部病變了嗎？」、「我是色盲」、「我還真的看不出深淺」、「啊就LINE老了就退色了吼」。

有網友認為更新後變醜了，「真的討厭這種綠，很醜」、「淺綠色好醜」、「醜爆了，還我以前的綠色」、「超不習慣」、「淺綠真的醜到不行」、「還我深綠色」。但也有人對淺綠色表示喜愛，「我覺得變淺超好看」。

但有網友點出此次更新的重點，「我超愛更新後欸，背景都不會吃已讀了」、「更新我覺得字體變小了」、「原本淺色背景加上白色字一定會被吃掉，但現在背景變暗就完全不會了」。