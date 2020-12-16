隨著iOS 14.3正式版本釋出 蘋果也在App Store啟用全新隱私政策

如同先前蘋果預告將採用全新隱私政策，在稍早釋出的iOS 14.3正式版本更新中，蘋果也在App Store啟用全新隱私政策，讓使用者能一目了然所有App如何取用個人隱私內容。

在先前說明裡，蘋果已經開始要求開發者在App Store增加完整的隱私使用說明，讓使用者在下載使用App之前，就能了解個人隱私資訊會如何被使用。

目前包含iOS、iPadOS、macOS、watchOS與tvOS作業系統所對應的App Store下載內容，都已經陸續增加詳細用戶隱私使用說明。而依照蘋果說明，開發者從今年12月8日之後遞交上架或更新審核的App內容，都必須涵蓋完整隱私使用說明，即便是蘋果本身上架內容也會提供完整說明，而若開發者無法配合，其上架App將會面臨被下架情況。

蘋果這樣的作法，主要希望避免第三方App暗自存取用戶隱私，並且藉此用於其他營利，或是使用用戶隱私進行不法行為。

雖然要求開發者提供用戶隱私使用說明，但蘋果表示並非要求開發者調整既有內容，而是希望開發者能更清楚說明App內容如何使用用戶隱私，讓使用者能更容易判斷是否下載App，以及認知個人隱私在使用App過程時會如何被使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》