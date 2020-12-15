最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

世界上最常遭到盜版的軟體有哪些？關於這個問題，現在有家英國公司進行了調查，並且給出了相當有趣的答案。

英國 IT 資產回收公司 Computer Disposal Limited 最近發表了一項統計，他們透過分析 2020 年 Google 搜尋的資料，將「軟體名稱」與「torrent」（BT 種子）、「免費下載」（download free）等關鍵字交叉配對後，找出英國當地使用者最常盜版的應用程式，究竟有著哪些軟體。

結果，收費高昂的 Adobe 家族應用程式，包含 ，但第四名卻是帶有 40 天免費試用期，但就算超過之後，也不會對使用者怎麼樣的壓縮軟體 WinRAR。

▲ Computer Disposal Limited 所統計的「最常被盜版軟體」排行榜。

根據 Computer Disposal Limited 公布的排行榜，在不分種類遭盜版的軟體中，前 20 名就有 10 套來自於 Adobe 家族，若縮小範圍到純粹的創意應用程式，則榜單上僅有 AutoCAD 和 Final Cut Pro 不屬於 Adobe 所開發的應用程式。

除了創意軟體外，安全軟體也時常遭到消費者盜版使用，即便就邏輯來說，盜版應用程式本身反而最不安全。包含 Malwarebytes、Kaspersky Security Cloud 與 Lastpass 等等安全軟體，在調查中皆於榜上有名，但事實上，它們都擁有長期性的免費版本，供消費者下載安裝。

▲ 創意應用程式中，10 個最常被盜版軟體，Adobe 就佔了 8 個。

整體清單看下來，WinRAR 確實是最莫名其妙的一個，畢竟它是唯一在試用到期後，仍然可以正常運作，而且功能不會打任何折扣的軟體，消費者一定得使用盜版的理由並不存在。

Computer Disposal Limited 也將最常被盜版的 20 套軟體，透過售價排列成比較清單，有趣的是，WinRAR 雖然不是這份清單中最貴的一個，但卻是少數「沒有」轉型成訂閱制收費，仍維持買斷方式銷售的應用程式。

來源：TechRadar

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》