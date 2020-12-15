快訊

美國一夜終戰？選舉人團認拜登勝選...司法部長跳船棄職

竹科40周年雙王破冰！曹興誠主動與張忠謀握手 全場震撼

聽新聞
test
0:00 / 0:00

最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

聯合新聞網 / T客邦

世界上最常遭到盜版的軟體有哪些？關於這個問題，現在有家英國公司進行了調查，並且給出了相當有趣的答案。

英國 IT 資產回收公司 Computer Disposal Limited 最近發表了一項統計，他們透過分析 2020 年 Google 搜尋的資料，將「軟體名稱」與「torrent」（BT 種子）、「免費下載」（download free）等關鍵字交叉配對後，找出英國當地使用者最常盜版的應用程式，究竟有著哪些軟體。

結果，收費高昂的 Adobe 家族應用程式，包含 ，但第四名卻是帶有 40 天免費試用期，但就算超過之後，也不會對使用者怎麼樣的壓縮軟體 WinRAR。

▲ Computer Disposal Limited 所統計的「最常被盜版軟體」排行榜。
▲ Computer Disposal Limited 所統計的「最常被盜版軟體」排行榜。

根據 Computer Disposal Limited 公布的排行榜，在不分種類遭盜版的軟體中，前 20 名就有 10 套來自於 Adobe 家族，若縮小範圍到純粹的創意應用程式，則榜單上僅有 AutoCAD 和 Final Cut Pro 不屬於 Adobe 所開發的應用程式。

除了創意軟體外，安全軟體也時常遭到消費者盜版使用，即便就邏輯來說，盜版應用程式本身反而最不安全。包含 Malwarebytes、Kaspersky Security Cloud 與 Lastpass 等等安全軟體，在調查中皆於榜上有名，但事實上，它們都擁有長期性的免費版本，供消費者下載安裝。

▲ 創意應用程式中，10 個最常被盜版軟體，Adobe 就佔了 8 個。
▲ 創意應用程式中，10 個最常被盜版軟體，Adobe 就佔了 8 個。

整體清單看下來，WinRAR 確實是最莫名其妙的一個，畢竟它是唯一在試用到期後，仍然可以正常運作，而且功能不會打任何折扣的軟體，消費者一定得使用盜版的理由並不存在。

Computer Disposal Limited 也將最常被盜版的 20 套軟體，透過售價排列成比較清單，有趣的是，WinRAR 雖然不是這份清單中最貴的一個，但卻是少數「沒有」轉型成訂閱制收費，仍維持買斷方式銷售的應用程式。

來源：TechRadar

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Adobe

延伸閱讀

Google信箱與相簿使用者注意 兩年不用會被Google刪除

Adobe發表最後一個Flash Player更新！「感謝20年來對網路世界的貢獻」

徹底堵死！華為麒麟處理器裝置已無法「繞道」安裝Google服務

亞馬遜雲端服務大當機 Roku、Adobe等顧客受影響

相關新聞

最常被盜版的軟體排行榜：Adobe家族搶下前三 第四名卻是莫名其妙的WinRAR

英國 IT 資產回收公司 Computer Disposal Limited 最近發表了一項統計，他們透過分析 2020 年 Google 搜尋的資料，將「軟體名稱」與「torrent」（BT 種子）、「免費下載」（download free）等關鍵字交叉配對後，找出英國當地使用者最常盜版的應用程式，究竟有著哪些軟體。

鴻蒙OS 2.0手機開發者Beta版 16日北京發布

華為消費者BG軟體部總裁王成錄14日在官方微博上宣布，將於12月16日在北京發布HarmonyOS 2.0手機開發者Be...

微軟開始在開發預覽版本讓Windows on Arm裝置 可模擬執行64位元應用程式

如先前預告，微軟終於在針對開發者提供的Windows Insider Program釋出Windows 10 Build 21227版本更新，其中加入支援Arm 64位元架構處理器環境的x64模擬功能，藉此讓Windows on Arm架構設計裝置可以模擬x86架構64位元設計應用程式，並且能取用更多記憶體資源。

供越獄破解iOS裝置下載App的Cydia 控訴蘋果違反市場壟斷

過去伴隨iOS作業系統越獄破解，提供眾多未在App Store上架App的Cydia，稍早委任位於洛杉磯的律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan向蘋果提出訴訟，指控蘋果藉由App Store壟斷市場，剝奪消費者取得App內容，以及開發者選擇提供App內容服務平台的權益。

Adobe發表最後一個Flash Player更新！「感謝20年來對網路世界的貢獻」

近日 Adobe 正式推送了中國大陸地區以外的最後一個 Flash Player 更新檔，官方也特地於發行版本說明文件中，感念 Adobe Flash 與各路開發人員，這 20 年來對網路世界的貢獻。

戰略轉變？華為下設基金投資國內晶片廠

由於美國的制裁，中國電信設備龍頭華為開始透過其設立的「哈勃基金」投資中國新興晶片企業，努力實現半導體領域的自給自足。不過...

Google信箱與相簿使用者注意 兩年不用會被Google刪除

谷歌（Google）發信通知使用者，公布新的儲存空間政策，如果使用者兩年未使用Gmail、Drive或相簿，Google...

入選App Store 2020年度最佳榜單的開發者 陸續收到宛如藍色款Mac Mini的實體獎座

蘋果日前公布App Store 2020年度最佳榜單，總計選出15款出色App和遊戲，而當時展示宛如藍色款Mac Mini的實體獎座，目前也已經寄送到各個獲獎的開發者手上。

徹底堵死！華為麒麟處理器裝置已無法「繞道」安裝Google服務

因美國商業禁令，Google已不再對華為提供Android系統和Google服務框架的授權。而華為的解決之道則是推行自己的HHMS系統生態，號稱在規模上已經全球第三。雖然如此，但是對於非中國以外的地區，不能使用Google服務框架，依然是致命傷。

下載沒？健身用《Wakeout!》獲蘋果iPhone年度最佳app

蘋果公司（Apple）公布今年度最佳應用程式（app）和遊戲榜單， iPhone最佳app的贏家是家庭健身軟體《Wake...

消息指稱微軟 將使Windows 10能原生執行Android平台App

相較蘋果在新版macOS藉由Catalyst項目，讓iOS平台App能藉由轉譯方式於Mac裝置上運作，近期也有消息指稱微軟也計畫讓Windows 10能進一步原生執行Android平台App，藉此與蘋果作法抗衡，同時也能擴展Windows 10應用PC使用體驗。

Google運用AI技術 讓使用者輕易仿照22名著名詩人風格創作詩句

Google研究室近期提出名為「Verse by Verse」的人工智慧應用項目，讓使用者再沒有任何文學天賦情況下，也能以著名詩人創作風格撰寫詩句。

熱門新聞

Google、YouTube大當機！網哀號：世界末日了

iOS也更新了！LINE介面全面翻新 減少隔線更明亮好讀

Google所有服務大當機

Google、YouTube大當機！網曝「解決妙招」：正常不受限

Pornhub斷尾求生：「紐約時報」事件後自刪了超過1000萬部影片

鴻蒙OS 2.0手機開發者Beta版 16日北京發布

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。