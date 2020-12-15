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蘋果App Store更新隱私權資訊 解密App收集數據
蘋果應用程式商店App Store頁面今天新增隱私權資訊，包含由開發者報告的App隱私權辦法摘要，協助使用者得到更多透明度，並更了解App可能會收集關於使用者的哪些數據。
從12月8日起，蘋果公司開始要求開發者向AppStore提交新的隱私資訊，以更新App。蘋果做了很多設計，包括應該問什麼類型的問題、應該設計哪些數據類型讓開發者勾選，目前隱私清單上有32個項目，數量會根據用戶意見回饋等內容而改變。全球每個應用開發者都需回答相同的問題，包括蘋果公司。
蘋果內部有App審查團隊，會不定期、隨機審查已經在App Store的App。如果審查團隊發現開發者通報的App隱私摘要與實際不符，就會開始進行調查。若開發者持續沒改善，蘋果有可能下架App或取消開發者帳戶。
新版App產品頁面將呈現App可能會收集的數據類型，以及App是否會使用這些數據來追蹤用戶、這些數據是否會關聯到用戶。收集的數據分為三類，包括用來追蹤用戶的數據、關聯到用戶的數據、不會關聯到用戶的數據。
除了App摘要會顯示App收集的數據類型，iOS還有其他隱私功能，讓使用者能更細緻的管控下載App到設備後，哪些類型的數據可以讓App存取。
除了這些管控功能，蘋果依然認為要讓使用者全面了解，一旦決定下載某個App並允許開發者存取不同類型的數據後，開發者可能會收集哪些類型的數據，這也是App Store新增隱私資訊的目的。
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