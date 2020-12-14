微軟開始在開發預覽版本讓Windows on Arm裝置 可模擬執行64位元應用程式

如先前預告，微軟終於在針對開發者提供的Windows Insider Program釋出Windows 10 Build 21227版本更新，其中加入支援Arm 64位元架構處理器環境的x64模擬功能，藉此讓Windows on Arm架構設計裝置可以模擬x86架構64位元設計應用程式，並且能取用更多記憶體資源。

不過，由於目前仍是針對開發者提供的預覽測試版本，因此在執行表現可能還是會有些穩定性問題，而針對使用Qualcomm處理器的Windows on Arm裝置，微軟也建議可以另外安裝適用於Qualcomm Adreno GPU的驅動程式，以利發揮更好執行效能。

而此次加入支援x64模擬功能，意味將可讓Windows on Arm裝置能模擬支援更多64位元設計應用程式，同時也能對應存取更多記憶體資源，讓Windows on Arm可以相容執行更多原本在x86架構使用的應用程式。

目前還無法確定微軟預計何時釋出正式版本，主要還是會等眾多開發者在使用預覽版本後提供反饋意見，進一步作調整之後才會向一般消費者提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》