微軟開始在開發預覽版本讓Windows on Arm裝置 可模擬執行64位元應用程式
如先前預告，微軟終於在針對開發者提供的Windows Insider Program釋出Windows 10 Build 21227版本更新，其中加入支援Arm 64位元架構處理器環境的x64模擬功能，藉此讓Windows on Arm架構設計裝置可以模擬x86架構64位元設計應用程式，並且能取用更多記憶體資源。
不過，由於目前仍是針對開發者提供的預覽測試版本，因此在執行表現可能還是會有些穩定性問題，而針對使用Qualcomm處理器的Windows on Arm裝置，微軟也建議可以另外安裝適用於Qualcomm Adreno GPU的驅動程式，以利發揮更好執行效能。
而此次加入支援x64模擬功能，意味將可讓Windows on Arm裝置能模擬支援更多64位元設計應用程式，同時也能對應存取更多記憶體資源，讓Windows on Arm可以相容執行更多原本在x86架構使用的應用程式。
目前還無法確定微軟預計何時釋出正式版本，主要還是會等眾多開發者在使用預覽版本後提供反饋意見，進一步作調整之後才會向一般消費者提供使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言