供越獄破解iOS裝置下載App的Cydia 控訴蘋果違反市場壟斷
過去伴隨iOS作業系統越獄破解，提供眾多未在App Store上架App的Cydia，稍早委任位於洛杉磯的律師事務所Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan向蘋果提出訴訟，指控蘋果藉由App Store壟斷市場，剝奪消費者取得App內容，以及開發者選擇提供App內容服務平台的權益。
Cydia是由軟體工程師Jay Freeman於2007年建立，當時主要配合iPhone、iPad touch等裝置越獄破解，讓使用者能取得更多未在App Store獲准上架的第三方App。
不過，由於Cydia幾乎以收錄獨立開發者、免費使用App內容為主，雖然也有部分收費內容，但整體營收仍無法完全支撐Cydia服務平台運作與維護所需成本，因此在2018年傳出準備關閉消息。
而此次向蘋果提出訴訟，認為蘋果在App內容取得來源管道形成市場壟斷，同時也認為造成開發者沒有其他App服務平台上架選擇，僅能遵循蘋果提出規範，進而限制App內容市場競爭空間。
在後續回應中，蘋果僅表示會對訴訟內容進行評估，並且強調本身並未涉及市場壟斷，同時也表示基於安全考量，不建議使用者安裝未經認證授權App內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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