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Hulu原本僅限美國境內使用 未來將透過Star服務進駐全球市場

聯合新聞網 / 楊又肇

迪士尼在稍早投資者會議中宣布，旗下串流影音服務Disney++付費訂閱人數已經超過8680萬人，同時ESPN等服務訂閱人數也有明顯增加。同時，過去僅在美國境內提供的Hulu服務，從明年起將會透過整合進Disney+的Star串流影音服務，分別在歐洲、加拿大、澳洲、紐西蘭與新加坡提供使用。

目前在美國境內以OTT服務形式提供使用的Hulu，雖然在日本地區也有提供服務，但主要是與日本電視台等日本境內內容業者合資成立的HJ控股負責營運，內容也是針對日本境內觀看需求打造。

而此次公布的全新市場發展策略，則是計畫將先前收購的印度境內串流影音服務Star與Disney+訂閱服務合併，讓Hulu服務提供播放內容可以透過Star服務進駐更多市場，形式上也能解釋成以另一種方式將Hulu服務內容帶到全球市場。

除了將Star服務整合進Disney+，迪士尼也宣布將在明年6月於拉丁美洲推出名為Star+的付費訂閱服務，其中將收錄迪士尼旗下娛樂內容，同時也包含ESPN與ESPN+服務內容，進而可吸引不同觀看使用族群，藉此增加更多透過串流影音服務產生營收機會。

Hulu最早由NBC環球集團與新聞集團在2007年成立，並且在2008年3月正式開放美國境內用戶使用，2011年則與日本電視台等內容業者合資成立HJ控股，後續則由21世紀福斯、NBC環球集團與迪士尼共同持有股權，2016年則加入時代華納持股。

2017年由迪士尼收購21世紀福斯之後，則使迪士尼在2019年正式成為主要持有Hulu約60%股權的內容業者。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

迪士尼 Disney+ 串流影音

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