Adobe發表最後一個Flash Player更新！「感謝20年來對網路世界的貢獻」

近日 Adobe 正式推送了中國大陸地區以外的最後一個 Flash Player 更新檔，官方也特地於發行版本說明文件中，感念 Adobe Flash 與各路開發人員，這 20 年來對網路世界的貢獻。

Adobe 指出，官方特別感謝在過去二十年間，使用並創造了出色的 Flash 內容的消費者與開發人員。Adobe Flash 在圖像動畫、互動性、聲音與影像等網路媒體內容的發展歷程中，發揮了至關重要的作用，官方也因此感到自豪。Adobe 很高興能幫助大眾引領進入全新的數位化時代。

2020 年 12 月 31 日之後，Adobe 將不再支援 Flash Player，並且自 2021 年 1 月 12 日開始，將主動阻擋內容於 Flash Player 中執行。官方建議全球所有使用者，立刻移除電腦中的 Flash Player 以提高系統安全性。

除了中止更新支援和阻擋使用外，Adobe 也將於年底正式關閉官方網站內，下載、安裝 Flash Player 的相關頁面。同時，Adobe 也不建議使用者於其他第三方網站，取得未經授權的 Flash Player 安裝程式或任意版本，以免遭到惡意病毒入侵裝置。

Adobe Flash 的逝去將是無可抵擋的現實，許多經典 Flash 內容目前已經有許多專門組織進行保存，例如 The Internet Archive 和 BlueMaxima Flashpoint 等等，他們透過網站和應用程式，保留了這些 Flash 遊戲和動畫，以做為藝術與電腦世界歷史上的永久紀念。

來源：TechRadar

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》