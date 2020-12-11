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Adobe發表最後一個Flash Player更新！「感謝20年來對網路世界的貢獻」

聯合新聞網 / T客邦

近日 Adobe 正式推送了中國大陸地區以外的最後一個 Flash Player 更新檔，官方也特地於發行版本說明文件中，感念 Adobe Flash 與各路開發人員，這 20 年來對網路世界的貢獻。

Adobe 指出，官方特別感謝在過去二十年間，使用並創造了出色的 Flash 內容的消費者與開發人員。Adobe Flash 在圖像動畫、互動性、聲音與影像等網路媒體內容的發展歷程中，發揮了至關重要的作用，官方也因此感到自豪。Adobe 很高興能幫助大眾引領進入全新的數位化時代。

2020 年 12 月 31 日之後，Adobe 將不再支援 Flash Player，並且自 2021 年 1 月 12 日開始，將主動阻擋內容於 Flash Player 中執行。官方建議全球所有使用者，立刻移除電腦中的 Flash Player 以提高系統安全性。

除了中止更新支援和阻擋使用外，Adobe 也將於年底正式關閉官方網站內，下載、安裝 Flash Player 的相關頁面。同時，Adobe 也不建議使用者於其他第三方網站，取得未經授權的 Flash Player 安裝程式或任意版本，以免遭到惡意病毒入侵裝置。

Adobe Flash 的逝去將是無可抵擋的現實，許多經典 Flash 內容目前已經有許多專門組織進行保存，例如 The Internet ArchiveBlueMaxima Flashpoint 等等，他們透過網站和應用程式，保留了這些 Flash 遊戲和動畫，以做為藝術與電腦世界歷史上的永久紀念。

來源：TechRadar

《原文刊登於合作媒體T客邦，聯合新聞網獲授權轉載。》

Adobe Flash 更新

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