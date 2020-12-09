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LINE介面首度翻新 安卓版本已上線iOS版將跟進

中央社 / 台北9日電
通訊軟體LINE今天正式宣布，自2011年推出以來首度針對使用介面導入整體性全新設計，3大有感更新重點包括操作更簡潔、介面更寬闊明亮、增加文字閱讀性。路透
通訊軟體LINE今天正式宣布，自2011年推出以來首度針對使用介面導入整體性全新設計，3大有感更新重點包括操作更簡潔、介面更寬闊明亮、增加文字閱讀性。路透

通訊軟體LINE今天正式宣布，自2011年推出以來首度針對使用介面導入整體性全新設計，3大有感更新重點包括操作更簡潔、介面更寬闊明亮、增加文字閱讀性。

新的介面設計將隨著LINE 10.21.0版本釋出，用戶只要更新到此版本以上，就會自動套用新介面。Android版本已於12月7日開始陸續上線，預計近期將釋出iOS版本。

根據LINE說明，全新使用介面更簡潔，除了減少格線，也優化資訊配置，操作點選更直覺。

其次，LINE使用介面上方原本為深色欄位，更新後改為白色，使用感覺更開闊明亮，對小螢幕手機更友善。

第三，LINE新介面調整文字間距，讓文字呈現更乾淨，可提升閱讀專注度。

LINE於2011年6月23日開始提供服務，明年即將邁向第10年，在日本用戶超過8600萬，在台灣有2100萬用戶。

LINE表示，隨著新服務的推出及使用者行為轉變，使用介面也必須與時俱進，才能更充分承載用戶透過LINE溝通的重大任務。然而，如何在全面翻新與使用習慣之間盡可能取得平衡，對LINE團隊來說是一項巨大的挑戰。

LINE為這次的全新設計確立「簡潔、寬闊、明亮」的優化方向，包括整體介面顏色、排版、圖示、字體等環節都加以優化，同時保留主要功能的相對位置。這次的更新也連動內部開發架構，未來在功能更新或相關優化時，能大幅提升效率與品質。

LINE 更新

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