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入選App Store 2020年度最佳榜單的開發者 陸續收到宛如藍色款Mac Mini的實體獎座

聯合新聞網 / 楊又肇

蘋果日前公布App Store 2020年度最佳榜單，總計選出15款出色App和遊戲，而當時展示宛如藍色款Mac Mini的實體獎座，目前也已經寄送到各個獲獎的開發者手上。

包含《Fantastical》開發者Flexibits、《原神》開發者米哈遊等，目前都已經收到蘋果頒發的獎座。

依照蘋果說明，獎座設計靈感源自App Store標誌性的藍色圖像，每個獎項都會嵌在以100%回收鋁金屬材質製成的蘋果標誌上，另一面則刻有獲獎者名稱，另外也附上蘋果執行長簽名與祝賀。

今年iPhone年度最佳App，是由獨立開發者Andres Canella打造的《Wakeout!》獲得，將溫和的運動帶入家庭辦公室和課堂，並且為每個人設計出輕鬆且包容的多種動作。而諸如《原神》、《符文大地傳說》、《極樂迪斯可》、《Dandara Trials of Fear》，以及Apple Arcade訂閱服務收錄的《Sneaky Sasquatch》等遊戲，則讓玩家可在浩瀚奇幻世界中提供逃離現實的壓力，另外也能藉由《Disney+》帶來眾人渴望的無限可能感。

另外，包含促進遠距學習的《Zoom》、可協助建立日常作息的《Fantastical》，或是可協助使用者入睡的《Endel》，均成為App Store 2020年度最佳榜單獲獎者。

針對今年的App開發趨勢，蘋果也認為今年多數App主要建立在「互助」，其中像是《Shine》針對心理健康和黑人生活的相互關係推出特定章節，而《Explain Everything Whiteboard》則是藉由雲端方式讓學生群體即使遠距操作，也能繼續一起完成計畫案。

至於《Caribu》則在即時視訊通話平台加入數十款互動遊戲和上百本書籍，藉此讓親友互動，而《Pokémon GO》則因應疫情調整為在家體驗，重新打造其廣受歡迎的戶外遊戲玩法。另外，由聯合國世界糧食計畫署推出的《ShareTheMeal》，則讓使用者更容易為他人分享超過8700萬份餐食。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

疫情 聯合國

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