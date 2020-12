入選App Store 2020年度最佳榜單的開發者 陸續收到宛如藍色款Mac Mini的實體獎座

蘋果日前公布App Store 2020年度最佳榜單,總計選出15款出色App和遊戲,而當時展示宛如藍色款Mac Mini的實體獎座,目前也已經寄送到各個獲獎的開發者手上。

包含《Fantastical》開發者Flexibits、《原神》開發者米哈遊等,目前都已經收到蘋果頒發的獎座。

依照蘋果說明,獎座設計靈感源自App Store標誌性的藍色圖像,每個獎項都會嵌在以100%回收鋁金屬材質製成的蘋果標誌上,另一面則刻有獲獎者名稱,另外也附上蘋果執行長簽名與祝賀。

今年iPhone年度最佳App,是由獨立開發者Andres Canella打造的《Wakeout!》獲得,將溫和的運動帶入家庭辦公室和課堂,並且為每個人設計出輕鬆且包容的多種動作。而諸如《原神》、《符文大地傳說》、《極樂迪斯可》、《Dandara Trials of Fear》,以及Apple Arcade訂閱服務收錄的《Sneaky Sasquatch》等遊戲,則讓玩家可在浩瀚奇幻世界中提供逃離現實的壓力,另外也能藉由《Disney+》帶來眾人渴望的無限可能感。

另外,包含促進遠距學習的《Zoom》、可協助建立日常作息的《Fantastical》,或是可協助使用者入睡的《Endel》,均成為App Store 2020年度最佳榜單獲獎者。

針對今年的App開發趨勢,蘋果也認為今年多數App主要建立在「互助」,其中像是《Shine》針對心理健康和黑人生活的相互關係推出特定章節,而《Explain Everything Whiteboard》則是藉由雲端方式讓學生群體即使遠距操作,也能繼續一起完成計畫案。

至於《Caribu》則在即時視訊通話平台加入數十款互動遊戲和上百本書籍,藉此讓親友互動,而《Pokémon GO》則因應疫情調整為在家體驗,重新打造其廣受歡迎的戶外遊戲玩法。另外,由聯合國世界糧食計畫署推出的《ShareTheMeal》,則讓使用者更容易為他人分享超過8700萬份餐食。

Travelers,

We are once more thrilled to announce that Genshin Impact has won 2020's App Store Game of the Year Award!!!

Paimon would like to thank you all for your continued support. You are all amazing!#GenshinImpact #AppStore #Bestof2020 pic.twitter.com/U8NxOk8yTD

— Paimon (@GenshinImpact) December 2, 2020