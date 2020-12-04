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LINE Music登台一週年 攜手中華電信打造鈴聲答鈴優惠方案

聯合新聞網 / 楊又肇

去年7月宣布引進LINE Music服務，並且在後續與Jabra品牌合作，LINE今日 (12/4)宣布與中華電信合作推出LINE Music鈴聲答鈴方案，並且強調未來將在5G連網應用深入合作。

此次與中華電信獨家合作LINE Music鈴聲答鈴優惠方案，讓使用者能從LINE Music收錄1800萬首歌曲設定為LINE鈴聲、來電答鈴，以及LINE個人背景音樂，預計以每月新台幣27元提供訂閱使用，而從即日起至12月14日止更將配合雙十二快閃活動，提供以每月新台幣12元即可使用訂閱方案。

同時，藉由中華電信在台取得5G連網頻譜與頻寬資源，LINE預期與中華電信持續合作旗下服務推廣，並且實現LINE過去以來期望擔任使用者日常生活入口角色，藉此串接諸如聯繫通訊、視訊互動，數位內容應用等需求，同時也能協助中華電信推動更多5G連網應用情境。

LINE強調，在中華電信用戶人數支持下，每天就有超過2100萬人透過LINE服務聯繫、互動，因此選擇與中華電信深入合作，LINE預期將可推動更多在地化內容服務發展，此次以LINE Music與中華電信合作，LINE表示僅只是第一步合作，未來還會針對合適項目進行合作。

而針對去年7月開始在台推行的LINE Music服務，LINE也宣布App至今已經累積超過500萬次下載量，其中更有超過320萬人設定個人背景音樂，同時也有超過96萬人將LINE Music內容設定為LINE Call鈴聲與來電答鈴。隨著使用者持續使用服務，LINE Music也能藉由人工智慧分析個人點播紀錄，藉此推薦個適合個人聆聽曲目。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LINE 中華電信

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